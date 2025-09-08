El Gobierno Castilla-La Mancha ensalza el valor de los productos insignia de Albacete en su stand de la Feria

Los productos agroalimentarios de la provincia de Albacete son este año “los protagonistas indiscutibles del stand del Gobierno de Castilla-La Mancha en la Feria de Albacete 2025 y además el hilo conductor de las actividades que vamos a tener ya que todos los días habrá alguna programación relacionada con nuestras producciones”.

Así lo ha manifestado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, durante la inauguración del stand de la Feria de Albacete que acaba de empezar y en la que ha asegurado que “Albacete es un referente gastronómico gracias a los productos de calidad que se producen en nuestra provincia. Por tanto, es todo un orgullo estar en este stand en el que bajo el lema ‘Albacete, tierra de sabores’, cada día tendremos actividades relacionadas con nuestros productos”.

Según detalla la Junta en nota de prensa, las personas que pasen por el stand podrán disfrutar de actividades como jornadas temáticas y showcooking en las que el cordero, el queso manchego, el aceite, los frutos secos, la miel, el azafrán, los ajos, las cebollas o los champiñones, y el vino serán los protagonistas.

Además, el miércoles y como ya es tradicional el stand acogerá la entrega de los Premios Gran Selección Campo y Alma en categoría Plata y Bronce correspondientes a la provincia de Albacete que obtuvo tres galardones de la máxima categoría en azafrán, nueces y cordero, que ya recogieron sus representantes en mayo en el acto institucional que tuvo lugar en Mora (Toledo).

El stand, que ha sido inaugurado por el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruíz Santos, ha contado también con la presencia del presidente de la Diputación, Santiago Cabañero; el alcalde de Albacete, Manuel Serrano; la vicepresidenta de las Cortes, Josefina Navarrete, y el subdelegado del Gobierno, Miguel Juan Espinosa, entre otros representantes.

A todos ellos les ha dado las gracias por hacer posible la feria de Albacete, y ha hecho extensible este agradecimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Protección Civil, los equipos sanitarios, así como al resto de instituciones y entidades que garantizan la seguridad de todas las personas que participan en la feria.

Marca de identidad

Julián Martínez Lizán ha subrayado también que las producciones agroalimentarias “nos alimentan y dan la vida, que es lo fundamental, pero también son motor de empleo y desarrollo y por tanto de asentamiento de población en el medio rural; también son un factor de atracción turística porque mucha gente que visita la región quiere degustar sus alimentos y catar sus vinos; “siendo un elemento de identidad y también nuestra imagen de marca porque llevan el nombre de Albacete y de Castilla-La Mancha por el mundo”.

De hecho, desde la provincia de Albacete se han exportado 277,4 millones de euros en productos agroalimentarios en el primer semestre del año, lo que significa un aumento del 63,8 por ciento respecto al mismo periodo del año 2015, cuando se inició el Gobierno del presidente Emiliano García-Page.

Y el año pasado, se exportaron desde la provincia de Albacete 565,4 millones de euros solo en productos agroalimentarios, lo que supone un incremento del 51,2 por ciento respecto a 2015, cuando se exportaron 191,5 millones.

Es, precisamente, esta importancia la que hace que el Gobierno regional esté invirtiendo este año 2,5 millones de euros en promoción de la agroalimentación y de las 41 figuras de calidad que tiene la región, “un importante esfuerzo que se traduce en la participación en las principales ferias agroalimentarias, como FIQAB, que se celebra junto a Expovicaman; también importantes campañas de publicidad en medios de comunicación, y promoción en exteriores de grandes ciudades y en puntos de venta directa al consumidor”.

Otras actividades

El stand de la Junta también incluirá otras actividades que combinan tradición, cultura y entretenimiento; además de actuaciones artísticas, recreaciones populares y propuestas para todos los públicos. De hecho, habrá una muy especial” dirigida a más de 500 usuarios de los centros de mayores de la provincia, que van a poder hacer un tour por la feria, empezando por el stand de la Junta, el pabellón del Ayuntamiento y el camarín de la Virgen de los Llanos; después visitarán una bodega y un puesto de miguelitos, para terminar el recorrido en el salón de la cuchillería.

Por último, y ya al margen del stand, el Gobierno regional ha preparado la proyección de un video mapping en honor al 150 aniversario de la Real Asociación de Nuestra Señora de los Llanos. Un espectáculo que contará con representaciones que tendrán lugar en la fachada lateral de la catedral del 10 al 13 de septiembre con diferentes pases.