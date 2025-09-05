Globalcaja estará presente en la Feria de Albacete con un stand moderno y más de 30 espectáculos gratuitos

Presentación de la sede y el programa de actos de Globalcaja en la Feria de Albacete.

Globalcaja volverá a estar presente de manera muy destacada en la Feria de Albacete gracias a un stand totalmente renovado en el recinto ferial y un programa que recoge más de 30 espectáculos gratuitos.

La sede de Globalcaja durante la festividad grande de Albacete representará un "fiel reflejo" de su nuevo modelo de oficina, que ya se ha implementado en 90 de sus 300 puntos de gestión, según ha informado la entidad.

En este sentido, reflejan que el stand "mantiene un gran espacio abierto y diáfano, dominado por la luz y la introducción de materiales que mejoran el confort de las personas, como son los elementos fonoabsorbentes, con los que se mejorará la acústica de los espectáculos musicales, y un mobiliario respetuoso con el medio ambiente".

Uno de los principales objetivos de Globalcaja con esta renovación es poner al servicio de todas las personas que asistan a la Feria de Albacete un espacio que favorezca disfrutar de la mejor experiencia posible, al mismo tiempo que proyectar una imagen de modernidad y reflejar el modelo de banca de personas, para personas, con un servicio profesional, cercano, humano, flexible y ágil.

“Con esta iniciativa, queremos demostrar, una vez más, nuestro compromiso con Albacete y ofrecer a toda la ciudadanía un punto de encuentro en el que cada uno pueda vivir la Feria de la forma que más le apetezca, ya sea descansando en la zona de grada; disfrutando de alguno de los más de 30 espectáculos culturales, en directo y gratuitos, que tenemos programados o haciendo uso del servicio de cajeros. En definitiva, nuestra apuesta por la Feria es una muestra de nuestra implicación con la ciudad y con las personas”, ha destacado el director general de Globalcaja, Pedro Palacios.

Palacios también ha puesto en valor el protagonismo de la entidad financiera en un evento de referencia a nivel internacional y del que todos los albaceteños se sienten orgullosos, como es su Feria.

“Participamos activamente en multitud de los actos programados institucionalmente, colaboramos con infinidad de asociaciones, como con Cáritas y su Tómbola, somos parte activa de la Feria deportiva y con todo ello, estamos contribuyendo al desarrollo socioeconómico de nuestra tierra por el impacto que la Feria tiene de forma directa en la hostelería, el comercio, el turismo y la restauración”, ha añadido.

Cultura para todos los públicos

El stand de Globalcaja ofrecerá una completa programación en horario de mañana, tarde y noche.

Entre otros, destacan la grabación de un nuevo episodio del podcast ‘Concepto Sentido’; programas de radio en directo; una gastro music experience de la mano del cocinero Jesús Segura; las actuaciones de artistas de la tierra como La Banda de Ases, Lobos, Jairo deRemache, Efectiviwonders, la Big Band de la UCLM y Gafapasta, así como diferentes eventos deportivos que harán las delicias de todas aquellas personas que pasen por este espacio.

Como viene siendo habitual, las distintas asociaciones vecinales de Albacete presentarán sus propuestas culturales en horario de tarde. Folclore, danza española, ballet, salsa y bachata son algunos de los estilos que podrán verse sobre las tablas del escenario Globalcaja.

La Feria Comedy

Tras el éxito cosechado en su primera edición, la entidad financiera y Jesús Arenas vuelven a unir esfuerzos para hacer realidad la II edición del concurso de monólogos ‘La Feria Comedy’. Las finales se celebrarán los días 15 y 16, a las 23.00h, con los humoristas Martín Luna y Eva y Qué como artistas invitados.

Las invitaciones para estos espectáculos podrán adquirirse de manera gratuita en globalentradas.com.

“Nuestra intención, una vez más, es poner la cultura al alcance de todos. Por un lado, facilitando que artistas de nuestra tierra tengan la oportunidad de demostrar su arte en un escenario profesional, en un evento que congrega a miles de personas. Y, por el otro, posibilitando que todos los albaceteños que lo deseen puedan disfrutar de espectáculos musicales de gran calidad de forma totalmente gratuita”, ha valorado Pedro Palacios.

El stand de Globalcaja se complementa con una zona dedicada a la propia actividad financiera, con la instalación de cuatro cajeros en los que se pueden realizar operaciones habituales como retirada de efectivo, ingresos, recargas móviles, consultas o hacer uso del servicio DIMO para la retirada de efectivo mediante el teléfono móvil, sin necesidad de salir del Recinto Ferial.

Asimismo, todas aquellas personas que lo deseen podrán hacer uso de los puntos de recarga móvil, red wifi y zona de descanso en el interior del stand.