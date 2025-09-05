La Cabalgata de apertura de la Feria de Albacete 2025 contará con un total de 60 carrozas

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha animado a disfrutar de la Cabalgata de apertura de la Feria de Albacete 2025, "la mejor feria del mundo", que tendrá lugar el próximo 7 de septiembre. Ha señalado que es uno de los actos más multitudinarios y festivos de los que celebramos a lo largo del año y en el que la alegría, la participación, la tradición y la creatividad artística son sus principales señas de identidad.

Manuel Serrano se ha pronunciado de este modo durante la visita que ha realizado a las instalaciones de la Institución Ferial de Albacete (IFAB) donde, un año más, las asociaciones y colectivos participantes en la Cabalgata están realizando los últimos retoques a sus carrozas.

En la Cabalgata de la apertura de la Feria de este año participarán 60 carrozas, las mismas que en la pasada edición, junto a la Municipal con los Manchegos de la Feria 2025 y los Manchegos de Honor y la de la Virgen de Los Llanos. También 136 asociaciones y más de una veintena de agrupaciones musicales, bandas y charangas para animar el recorrido durante el traslado de la imagen de la Patrona de la ciudad, la Virgen de Los Llanos, a su capilla en el Recinto Ferial, donde permanecerá hasta el próximo 17 de septiembre.

Un desfile en el que se repartirán cerca de 2.000 kilos de confeti y 140.000 rollos de serpentina, partiendo desde la Avenida de España hasta el Recinto Ferial donde con la tan esperada apertura de la Puerta de Hierros. "Abriremos las puertas de la ciudad al resto del mundo para mostrar una vez más que somos una sociedad acogedora como ninguna", ha expresado el regidor.

Asimismo, Manuel Serrano ha felicitado a las asociaciones y peñas que están elaborando sus propias carrozas por el gran trabajo que están llevando a cabo durante estos días para dar color y alegría a la Cabalgata de apertura de la Feria.

Además, el alcalde ha explicado que se han seleccionado las 36 carrozas de grupos o asociaciones que acompañarán a las cuatro carrozas institucionales (Ayuntamiento, Junta, Diputación y Castilla-La Mancha Media), así como los grupos que acompañarán a una de ellas.

Además, el servicio de Feria ha confeccionado otras 20 carrozas que tienen como motivo carteles de Feria de años anteriores, las cuales se han entregado a las asociaciones y peñas que las acompañarán para que aporten el faldón decorativo y otros elementos que las enriquezcan y mejoren su estética. Junto a las carrozas institucionales suman un total de 60, con un máximo de 80 personas por asociación en cada una de ellas, vestidas con indumentaria manchega.

Concurso de carrozas

El Ayuntamiento ha convocado nuevamente el concurso de carrozas para contribuir a la brillantez del desfile. El primer premio a la mejor carroza será de 2.000 euros, el segundo premio de 1.500 euros y el tercero de 1.000 euros. Además, se entregará un premio de 500 euros al mejor acompañamiento de la Carroza, en relación al vestuario, estandarte y complementos, y otro de 500 euros a la mejor ornamentación de carroza confeccionada por el Ayuntamiento.

Manuel Serrano ha señalado que "son días de intensidad, donde el corazón de los vecinos y vecinas de Albacete late con más fuerza conforme se acerca el tan esperado momento de la apertura de la Puerta de Hierros". Y ha animado a "volver a ser un ejemplo para el resto del mundo y a estar preparados para acoger al visitante, que la gente viva y vibre con nuestra Feria y se pueda cimentar más la economía, empleo, el futuro, la imagen y la Marca Albacete".

Por último, el alcalde ha dado las gracias al concejal de Feria, Francisco Navarro, así como a todo el personal de Festejos, por el intenso trabajo que están llevando a cabo "para que cuando abramos la Puerta de Hierros el próximo 7 de septiembre todo esté a punto".