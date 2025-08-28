Rechazan la puesta en marcha de una gran planta de hidrógeno en Albacete: "Será un desastre ecológico"

Ecologistas en Acción ha rechazado la planta de hidrógeno 'PHV Albacete HIVE 1' que "convertirá a Albacete en zona de sacrificio para producir más del 70 % del hidrógeno verde de toda España, debido a su elevado consumo de agua y el sacrificio de 2800 hectáreas de terreno".

Según la organización, se trata del primero del conjunto de proyectos que se llevarán a cabo a 17 municipios albaceteños y seis conquenses. "Será una extensión similar a 3.000 campos de fútbol sacrificada", han lamentado.

La primera fase afecta a Albacete y a 5 municipios más de los alrededores: Chinchilla de Montearagón, Pozo Lorente, Pozo Cañada, Valdeganga y Casas de Juan Núñez.

Para el grupo ecologista es "un desastre ecológico" por la pérdida de biodiversidad, de agua y de suelo vivo. Entre sus principales críticas está el "consumo desproporcionado de agua". La asociación asegura que la las cifras de concesión obtenidas son de 3.401.389 m3 de agua para la planta de Albacete, un consumo como el del municipio de Ciudad Real.

"Hay una diferencia clara entre el consumo de agua en labores agrícolas u otros usos industriales y la producción de hidrógeno. En la primera el agua se reutiliza, se depura y vuelve a la naturaleza, pero en la producción del hidrógeno entre el 60 y 70% del agua es electrolizada", han criticado.

Asimismo, lamentan que el cambio del uso del suelo "reduce la capacidad de producción de alimentos".

Más críticas

Por otro lado, Ecologistas en Acción apunta a la ineficiencia energética en la producción de hidrógeno, "con una pérdida del 38% de la energía captada por los parques eólicos y fotovoltaicos".

También han apuntado que "la producción de hidrógeno tiene como principal objetivo la obtención de amoníaco y usos militares".

"No se descarta la tecnología de producción de hidrógeno porque a pequeña escala puede ser viable e interesante. Se debe apostar por una transición energética planificada y justa para todas las personas, compatible con la biodiversidad y que no sobrepase la capacidad del territorio", han sentenciado.