Se buscan vecinos en este pequeño pueblo de Guadalajara: casa por 200 euros al mes a una hora de Madrid

Guadalajara es una provincia de contrastes. Zonas como el Corredor del Henares no dejan de ganar población año tras año mientras que la mayoría de sus pueblos buscan soluciones para luchar contra la despoblación.

Por ello, algunas localidades como Albares recurren a medidas imaginativas con el fin de fijar población y evitar que sus casas estén cada vez más vacías.

Una de ellas es unirse a 'Vente a vivir a un pueblo', una red que permite a pueblos pequeños publicitar sus activos así como ofertas de trabajo para atraer a nuevos vecinos.

En esta plataforma, Albares se presenta como un "acogedor pueblo castellano situado a tan solo una hora de Madrid" que cuenta con "numerosos servicios, comercios e infraestructuras, que permiten desarrollar un proyecto de vida completo a aquellos que estén deseando residir en un pueblo".

Esta localidad de poco más de 600 habitantes se encuentra a 60 kilómetros de Guadalajara capital y a 75 de Madrid.

Alquileres de 200 euros

El precio de la vivienda es otro punto a favor para los que quieran comenzar un proyecto de vida en este municipio. Según refleja 'Vente a vivir a un pueblo', los alquileres parten desde los 200 euros y por 50.000 euros puedes tener una vivienda en propiedad. A todo ello hay que unir que ofrece subvenciones y ayudas para familias.

Respecto al mercado laboral, ofrece tanto puestos de trabajo como conexión 4G para los que opten por el teletrabajo.

Además, cuenta con servicios básicos como centro de salud y colegio en el propio pueblo. En cuanto a guarderías e institutos, se encuentran a una distancia de 8 kilómetros.

Otros servicios a tener en cuenta son pistas de fútbol, pádel, tenis y gimnasio además de banco, cajero, supermercado, restaurantes, centros sociales, centro cultural, biblioteca, farmacia, estanco, residencia de mayores y piscina municipal.