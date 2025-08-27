La Oficina del Feriante atenderá a 350 personas en la Feria de Albacete con más espacio y nuevos servicios

La Oficina de Atención al Feriante, ubicada en el stand de Consumo en el Recinto Ferial, estará operativa hasta el próximo 6 de septiembre y dará servicio a cerca de 350 feriantes y hosteleros durante el desarrollo de la Feria de Albacete.

El alcalde, Manuel Serrano, ha visitado esta mañana las instalaciones acompañado por el gerente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (APEHT), Begoña Garijo, y por los concejales de Feria, Francisco Narvarro; de Medio Ambiente y Turismo, Rosa González de la Aleja; de Mujer e Igualdad, Gala de la Calzada; y de Intervención Rápida, Carlos Calero.

Serrano ha subrayado el "gran trabajo que hay detrás de esta Oficina para que la Feria de Albacete siga siendo la mejor del mundo", agradeciendo la labor de todas las personas que la hacen posible y, de manera especial, a la APEHT, que desde hace más de una década gestiona este servicio.

En la Oficina de Atención al Feriante, los profesionales pueden realizar gestiones clave para el correcto desarrollo de la Feria: dar de alta suministros de agua y luz, obtener pases de acceso al Recinto, consultar ubicaciones para carga y descarga, así como recibir información sobre seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales.

El espacio también cuenta con inspectores de Consumo que entregan hojas de reclamaciones y cartelería obligatoria para los negocios.

Servicios novedosos

Como novedad este año, la Oficina ha ampliado su espacio para ofrecer un servicio más cómodo y ha incorporado pago con datáfono, lo que agiliza aún más los trámites administrativos.

El alcalde ha recordado que "la Feria, la ciudad, los feriantes y hosteleros están en contra de las agresiones sexuales". En este sentido, la Oficina ofrece el protocolo de adhesión a la Campaña contra la violencia machista, folletos informativos para posibles victimas y un curso en línea para que los profesionales sepan cómo actuar en un posible caso.

Gratitud

La gerente de la APEHT, Begoña Garijo, ha agradecido al Ayuntamiento la confianza depositada nuevamente en la asociación para coordinar esta Oficina, destacando su utilidad para todos los feriantes, "especialmente para aquellos que nos visitan por primera vez".

Garijo ha subrayado además la voluntad de la APEHT de mejorar cada año el servicio, resaltando como ejemplo la incorporación del datáfono como medio de pago, que agiliza los procesos y moderniza la atención.

Visita Ventanilla de Atención al Feriante 2025 Ayuntamiento de Albacete

Con esta Oficina, el Ayuntamiento de Albacete refuerza su apuesta por la seguridad, la organización y la atención a los feriantes y hosteleros, pilares fundamentales para que la Feria siga siendo una de las más reconocidas y multitudinarias del país.