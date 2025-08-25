Un trabajador fallecido y otro herido grave tras sufrir una caída de siete metros de altura en una nave en Villarrobledo

Un trabajador ha fallecido y otro ha resultado herido de gravedad este lunes en un accidente laboral ocurrido en una nave en construcción en la localidad de Villarrobledo, en la provincia de Albacete.

El suceso se ha producido a las 11:27 horas en una nave situada en la avenida Adolfo Suárez, según ha informado a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Tres operarios que se encontraban realizando trabajos de soldadura se han precipitado desde una altura de siete metros.

Uno de ellos ha fallecido en el acto, mientras que otro, un hombre de 50 años identificado con las iniciales S.E.P., ha sufrido heridas graves y ha sido trasladado en una UVI móvil al Hospital de Villarrobledo.

El tercer operario afectado quedó suspendido en el aire y tuvo que ser rescatado por los bomberos desplazados al lugar.

Hasta allí acudieron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, bomberos, un médico de urgencias, una UVI móvil y una ambulancia.