Núñez emplaza a Page a retomar el Conservatorio de Almansa ante la falta de seguridad y espacio

Paco Núñez, líder del PP en CLM, atiende a los medios de comunicación

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha instado hoy a Emiliano García-Page a retomar de inmediato las obras del Conservatorio de Almansa (Albacete).

Asegura que las 400 familias que lo utilizan “no aguantan más” una situación que se arrastra desde hace diez años.

Núñez ha denunciado que el Conservatorio Profesional de Música Jerónimo Meseguer “no reúne condiciones de seguridad ni de capacidad”.

Además, ha recordado que el proyecto de un nuevo edificio se inició hace una década, pero las obras permanecen paralizadas.

Advertencia

El líder del PP en Castilla-La Mancha ha advertido que su grupo exigirá en septiembre que la infraestructura aparezca con dotación económica en los presupuestos de 2026. “Si no se incluye, Page no hará esta obra en lo que le queda de mandato”, ha afirmado.

Núñez ha añadido que fue él quien inició los trámites del nuevo conservatorio en su etapa como alcalde y confía en ser quien los finalice a partir de 2027 si alcanza la Presidencia regional.

Núñez reunido frente a la infraestructura del Conservatorio

Por su parte, el portavoz municipal del PP en Almansa, Javier Sánchez Roselló, ha acusado al PSOE de “utilizar el conservatorio con fines electoralistas”.

A su vez, ha alertado de que, si las partidas no se aprueban, la obra no estará lista antes de las elecciones de 2027.

Infraestructuras fantasma

Roselló ha insistido en que 400 familias se ven obligadas a acudir a diario a un edificio que “pone en riesgo la seguridad e integridad de los alumnos”.

Además, ha recordado que Page prometió otras infraestructuras en la ciudad, como un pabellón polideportivo o un nuevo centro de salud, que tampoco se han materializado.