Renuncia por "motivos personales" la concejala expulsada por Vox en Albacete que actuaba como no adscrita

Sandra Martínez, una de las tres concejales no adscritos del Ayuntamiento de Albacete que obtuvo esta condición en agosto de 2024 tras ser inhabilitada por VOX al abstenerse en la votación de los presupuestos rompiendo la disciplina de partido que le pedía votar en contra, ha presentado este jueves su renuncia "por motivos personales".

Esto se produce un mes después de que el alcalde, Manuel Serrano, sacara adelante los presupuestos con mayoría simple con el único voto a favor de sus 12 concejales y el de la ya única representante municipal y portavoz de Vox, Lorena González, frente a los votos en contra de los 9 ediles del PSOE.

La composición del Gobierno municipal quedaría entonces con los 12 concejales del PP, los 9 del PSOE, 2 no adscritos y 1 de IU-Podemos, mientras que Vox recuperará un acta y tendrá 2 representantes.

Renuncia

Martínez fue expulsada junto a José Ramón Conesa, y José Bernabé Cotillas con un bronco debate de partido posterior que los llevó a la condición de no adscritos.

En su intervención de despedida, Martínez ha destacado que "ha sido un honor estar aquí representando a los albaceteños y defendiendo sus intereses", señala la agencia EFE.

También ha reconocido que "ha habido momentos de luces y de sombras, pero estoy orgullosa de mi paso por esta casa" y ha reiterado que "motivos personales me marcan un camino diferente, es motivo de cambio personal".

La ya ex concejala ha asegurado que se va con la "honorabilidad intacta y el orgullo del servicio cometido" y ha deseado a la Corporación "el mayor de los éxitos porque eso irá en beneficio de la ciudadanía".

Agradecimientos

El teniente alcalde, Francisco Navarro, que en ese momento presidía el Pleno, ha dado la palabra a las distintas portavoces municipales, por si querían dedicar algunas palabras a Martínez, lo que ha rechazado la portavoz municipal de Vox, Lorena González.

Por su parte, la portavoz del PP, Rosa González de la Aleja, le ha dado "las gracias con mayúsculas" y ha indicado que fue "muy valiente en pro de la ciudad de Albacete, para poder sacar adelante unos presupuestos y eso pone de manifiesto que eres una gran política, que ha tenido siempre muy presente a la ciudad de Albacete".

Desde las filas socialistas, Amparo Torres ha considerado que "han quedado manifiestas las cuestiones políticas en las que no hemos coincidido nunca, pero hoy no es momento para eso".

Por su parte, Llanos Navarro, portavoz de Unidas Podemos, ha señalado que "hemos trabajado bastante bien, independientemente de la ideología de cada uno" y ha reseñado que "te he visto como una persona trabajadora, que ha hecho lo que ha podido, con tus ideas que obviamente no son las mismas que las mías, pero has estado ahí y te has dedicado a lo que habías venido a trabajar".