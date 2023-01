'Albacete que no es poco' será el título "amanecista" de la provincia en Fitur 2023

La provincia de Albacete llevará a Fitur 2023 "una potente muestra de deporte, fiestas de interés, patrimonio, grandes eventos, arqueología y expresiones populares" el próximo 22 de enero "bajo un título 100 % amanecista": 'Albacete que no es poco'.

Según Europa Press, así lo ha presentado el presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, que ha definido como "una oportunidad" que el 'Día de Albacete' sea jornada abierta al público general, por el mayor impacto y repercusión que tendrá la propuesta con la que la Diputación aspira a seguir promocionando la provincia. Además, ha recordado que en 2022 pasaron por el estand de Castilla-La Mancha más de 10.000 personas, con más de 500 reuniones con empresas del sector.

En este sentido, Cabañero ha destacado lo clave que resulta la cita mundial dentro de una actividad "estratégica" en la provincia, de la que beben gran parte de los pueblos. Asimismo, ha resaltado "la versatilidad" de un sector que, en lo que respecta a la región y a sus provincias, se mostrará desde el escenario "de cine" que será este año el estand de la región, en cuya financiación participan las diputaciones y la propia Junta. Concretamente, la de Albacete tiene una aportación anual de 80.000 euros.

En la presentación ha estado acompañado por la diputada de Turismo, Raquel Ruiz; el delegado provincial de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; y el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino.

Jornada de Albacete

Con 'Albacete que no es poco', la provincia seguirá en esta jornada el hilo argumental cinematográfico planteado este año por la Junta. "Ciertamente, esta provincia no es poco, como viene demostrando con hechos, con el esfuerzo y la valía de los y las protagonistas del sector y con el empuje de las distintas administraciones. Muchas veces, no hay hechos más evidentes que las cifras".

El presidente ha expresado que son "múltiples" los recursos que han llevado a la Diputación de Albacete a acudir a Fitur 2023, en lugar de con una serie de localidades como hasta ahora, con 7 grandes bloques temáticos audiovisuales bajo los que, a su vez, sean muchos más los municipios que puedan aprovechar este 'escaparate'.

Por último, ha explicado que son plenamente conscientes de que Albacete lo tiene todo para seguir consolidándose como referente en turismo rural de excelencia. "La Diputación seguirá trabajando muy en serio en esta área tan versátil y transversal".

Más localidades

Por su parte, el delegado provincial de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha felicitado a la Institución provincial por la decisión de acudir a Fitur agrupando por bloques una oferta que permitirá que sean muchas más las localidades representadas en la cita.

Así, ha confirmado que en la parte diaria que el Gobierno regional se reserva cada jornada en el estand vinculándola con la provincia protagonista en cada jornada, el 'Día de Albacete' lo aprovechará para abordar de las Rutas del Vino, con mención especial para la de Almansa.

Para terminar, ha subrayado el enorme potencial del territorio y la apuesta del Ejecutivo de García-Page en materia de turismo.

Sigue los temas que te interesan