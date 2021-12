Albacete abre plazo para solicitar la ampliación extra de las terrazas por el covid

El Ayuntamiento de Albacete ha abierto este jueves el plazo para que los establecimientos de hostelería puedan solicitar la autorización para la ampliación extraordinaria de las terrazas debido a la pandemia de covid-19, una medida que el Consistorio adoptó en 2020 y que ha decidido prorrogar durante 2022.

En nota de prensa, el concejal de Movilidad Urbana, José González, ha informado de que el plazo estará abierto hasta el 31 de enero y ha recordado que los empresarios de hostelería que soliciten esta ampliación tendrán que abonar la tasa que corresponda, en función de la superficie autorizada, mientras el servicio de Gestión Tributaria será el encargado de emitir la pertinente liquidación.

González ha aclarado que los establecimientos hosteleros no podrán ampliar ni reducir la superficie covid-19 autorizada con anterioridad, y si no se solicita la ampliación, se entenderá que ha optado por no mantenerla y, por lo tanto, las ampliaciones extraordinarias otorgadas hasta el momento dejarán de tener efecto a 31 de diciembre, ha puntualizado.

Respecto al procedimiento para la solicitud de la ampliación voluntaria de las terrazas por la pandemia, el concejal de Movilidad Urbana ha indicado que tendrá que realizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Albacete.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento en el comunicado, la Concejalía de Movilidad Urbana tiene contabilizadas 201 terrazas que fueron informadas favorablemente para la ampliación extraordinaria por la pandemia para 2020 y prorrogadas para 2021, a las que se suman otras 29 que se incorporaron a esta medida en 2021.

“Con esta prórroga tratamos de apoyar a uno de los sectores más castigados por la pandemia”, ha dicho González, quien ha considerado que en estos momentos “es necesario dar las máximas facilidades a los hosteleros ante la situación actual de la covid-19”.

