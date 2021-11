La Ministra de Transportes anuncia una ayuda millonaria para fomentar la bicicleta en Albacete

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado este jueves que su departamento va a destinar a la ciudad de Albacete 1,3 millones de euros para desplegar su "ambiciosa" estrategia de fomento de la bicicleta.

"Lo habéis solicitado, el Gobierno cumple, y sabemos que esta es una cuestión muy importante para conectar Albacete con sus nuevas pedanías", ha asegurado la ministra durante su intervención en el Diálogo sobre el Futuro de la movilidad y el transporte, en el Teatro Circo de Albacete, junto al alcalde, Emilio Sáez Cruz; el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y el jefe de gabinete de la Comisaria de Transporte en representación de la Comisión Europea, Walter Goetz.

Le ha precedido en el uso de la palabra el consejero de Fomento castellanomanchego, quien ha anunciado que los estudios para el Plan Astra en la ciudad de Albacete se presentarán a partir del mes de febrero de 2022.

También ha aprovechado para agradecer a la ministra el hecho de que Castilla-La Mancha vaya a recibir próximamente 43,5 millones de euros para invertir en proyectos que el Gobierno regional ha elaborado de forma "cuidadosa" con los ayuntamientos de la región.

A Raquel Sánchez también le ha dicho que se puede sentir "orgullosa" de ser la ministra que "por fin" ha resuelto una reivindicación histórica como ha sido el que Albacete cuente dentro muy poco con "esos nuevos trenes Avant". "Han sido meses de negociaciones discretas pero han dado sus frutos", ha aplaudido Hernando.

Además, ha celebrado que la nueva ley de transporte incluya una nueva modalidad de transporte de viajeros para los entornes rurales.

Dos de estos proyectos piloto que cuentan con apoyo del Ministerio verán la luz en enero del año que viene y, a lo largo de 2022, Castilla-La Mancha pondrá en marcha otros cinco proyectos, uno de los cuales para las sierras de Albacete, ha informado el consejero.

"Puerta hacia el Mediterráneo"

Igualmente, Hernando ha aprovechado la presencia de la ministra de Transportes para pedirla que dentro de poco hay que abordar una hoja de ruta para la autovía entre Albacete y Cuenca, que servirá de unión entre la A-32 y la futura autovía entre Cuenca y Teruel, es decir, un segundo carril del Corredor Mediterráneo, "el carril de la igualdad de oportunidades para la España de interior", ha abundado Hernando.

El alcalde de Albacete también ha pedido a la ministra la financiación y construcción de la autovía A-32, Albacete-Linares. "No solo la necesitan Albacete y Jaén, esa autovía vertebra a España y es clave para afrontar el reto demográfico".

Autovía que, según el primer edil, permitiría convertir Albacete en esa "puerta hacia el Mediterráneo", consiguiendo "potenciar el intercambio de mercancías" junto al proyecto del Puerto Seco y la plataforma logística intermodal.

Asimismo, ha destacado el aeropuerto y la nueva variante de 10 kilómetros, inaugurada hace apenas una semana, "por la que pronto circularán cientos de vehículos que darán servicio al Hub logístico de Airbus".

Sáez también ha querido agradecer a la ministra los nuevos servicios Avant, que permitirán la interconexión de provincias con trenes alternativos, "iniciativa que también debemos acercar a pequeños municipios con un transporte público de calidad".

En este sentido, el alcalde se ha referido al nuevo plan estratégico de bicicletas, para el que destinarán cerca de un millón de euros, con el que esperan arreglar la red de carril bici, ampliándola en un 40 por ciento, pasando de 79 kilómetros a más de 112 kilómetros. "Queremos conservar lo que tenemos, pero también ampliar la red y conectarla entre sí con esos modos verdes de movilidad".

Del mismo lado, ha celebrado el haber sido una de las ciudades pioneras en adaptarse al modelo de velocidad 30 y en regular los vehículos de movilidad personal, así como de modificar el aparcamiento regulado, bonificando a los vehículos de bajas emisiones.

El alcalde también se ha referido a la nueva marca 'Enchúfate en Albacete', con la que pretenden que la capital sea un punto de carga para coches eléctricos entre Madrid y el Levante, y a la peatonalización de la almendra central, cuyas obras comenzarán en Navidad, con una inversión de 4,5 millones de euros, y esperan finalizar para la Feria de 2022.

Repensar ciudades

Por otra parte, la ministra ha afirmado que "necesitamos actuar en nuestras ciudades, repensarlas, con zonas de bajas emisiones y planificaciones urbanas sostenibles que hagan posible destronar a este gran tirano, que es el vehículo privado."

Durante su intervención, Raquel Sánchez ha abogado por reducir las distancias entre los domicilios y los lugares de trabajo, los centros de ocio y los servicios básicos, porque ello --ha dicho-- "nos permitirá liberar el espacio público que ahora ocupa y dedicarlo a zonas peatonales y de esparcimiento".

"El urbanismo ecológico, la electrificación del parque automovilístico y el cambio modal hacia el ferrocarril en el transporte urbano y metropolitano marcará la movilidad futura de nuestras ciudades, que necesitarán además modificar la logística de reparto con vehículos respetuosos con el medio ambiente", ha apuntado.

Por lo tanto, ha continuado, el tren deberá protagonizar también la movilidad interurbana tanto en el transporte de viajeros como en el de mercancías, con accesos ferroviarios a puertos y terminales que facilitan la intermodalidad.

El Ministerio está trabajando en todos estos frentes con instrumentos como la agenda urbana española y la estrategia nacional de movilidad, que culminará próximamente en la ley de movilidad sostenible, ha explicado la ministra.

En este contexto, Raquel Sánchez ha advertido de que "nos encontramos en medio de una emergencia climática", cuyas consecuencias pueden ser "devastadoras" para el bienestar de los ciudadanos y para el propio planeta.

"España es uno de los países de la Unión Europea para que los que se augura un mayor aumento de la temperatura", por lo que hay que ser conscientes de la urgencia de actuar a todos los niveles.

Por su parte, el jefe de gabinete de la Comisaría de Transporte de la Comisión Europea, Walter Goetz, ha explicado la importancia de garantizar el derecho al transporte y la movilidad, consiguiendo una movilidad sostenible, inteligente y social.

"Tenemos que conseguir una movilidad limpia, eficiente y asequible, no podemos hacer que la movilidad sea cara, no la podemos reducir ni limitar su frecuencia. La movilidad es esencial en Europa porque, sin intercambio de mercancías y personas, no habría Unión Europea".

Una movilidad para la que ha puesto de ejemplo el ferrocarril, modelo de transporte en el que España es referente a nivel europeo. "El sistema de alta velocidad de España es muy eficiente, en apenas una hora llegamos en AVE de Madrid a Albacete, podéis pensar que es algo normal, pero hay muchos estados miembro de la UE que no lo tienen, ya habéis llegado a lo que otros esperan alcanzar".

Las conclusiones alcanzadas tras los diálogos serán publicadas en la primavera del próximo año y utilizadas como guía para elaborar las nuevas políticas en esta materia.

