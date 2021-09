La Virgen de Los Llanos ya preside el Recinto Ferial de Albacete y da inicio a la "no Feria'" de 2021

Más de una treintena de albaceteños se han dado cita en el Recinto Ferial para arropar a su matrona, la Virgen de Los Llanos, que ha sido recibida por las autoridades municipales, civiles y eclesiásticas, al son de la banda municipal y la coral.

"Sed todos bienvenidos a este magnífico Recinto Ferial y gracias por el calor y la compañía que dais a nuestra matrona en esta tarde", ha comenzado diciendo el alcalde de la capital, Emilio Sáez.

La Virgen de Los Llanos ya preside el recinto ferial de Albacete

"Me cuesta no llamar Feria a nuestra Feria, pero no lo es como la conocimos. Los albaceteños iniciamos y finalizamos, finalizamos e iniciamos el año en septiembre, esta tarde es nuestro encuentro", ha lamentado.

Una tarde noche en la que tendría que haber dado inicio la tradicional Feria de septiembre, con la cabalgata, las manchegas y la apertura de la Puerta de Hierros, que hoy permanecerá cerrada, según ha señalado Sáez, "como símbolo del recuerdo de las personas que se han ido y nos han dejado en este año y medio de pandemia, pero que están presentes en nuestro recuerdo hoy más que nunca. Recordándolos a ellos transmitimos ese mensaje de vivir la Feria de manera responsable".

Responsabilidad que ha pedido sobre todo a los más jóvenes, para que disfruten del entorno del Recinto Ferial "teniendo en cuenta que luego vuelven a sus casas, con cuidado para no contagiar a sus seres queridos".

El primer edil también ha hecho un llamamiento al orden para evitar las aglomeraciones y ha lanzado un mensaje de esperanza de cara al próximo año.

"Nos emplazamos al año 2022, cuando cerremos el 17 de septiembre esta 'no Feria' empezaremos a trabajar en la del próximo año, una feria histórica en la que volcaremos todos nuestros esfuerzos y en la que ojalá el maldito virus haya desaparecido".

El alcalde ha concluido deseando una feliz feria a todos los vecinos de la capital y la provincia, con "salud y reencuentros con sus seres queridos".

