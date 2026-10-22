Nacho Hernando saca adelante la Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha con el único apoyo de la mayoría del PSOE

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado en el pleno de este jueves la Ley de Medidas Urgentes para la Movilización de Suelo, el Impulso de la Vivienda y la Simplificación Urbanística, propuesta por la Consejería de Fomento que dirige Nacho Hernando, con los votos a favor de la mayoría socialista y el rechazo de los diputados de Partido Popular y Vox.

Como el partido de Gobierno y oposición venían escenificando en las últimas semanas, la sesión plenaria no ha servido para que las tres fuerzas políticas que componen la Cámara acercasen posturas.

De hecho, en la Comisión de Fomento solo fueron aprobadas las 13 enmiendas parciales presentadas por los socialistas y fueron desechadas las 58 presentadas por el PP y las 50 de Vox.

Hernando ha defendido en la tribuna que esta nueva normativa prevé, entre otras medidas, que el suelo terciario pueda ser utilizado para la construcción de viviendas con protección pública, además de que la edificabilidad pueda aumentar al 20 % y la densidad al 30 %.

Unas medidas que ha enmarcado en las "soluciones muy contundentes" que a su juicio ha puesto sobre la mesa el Gobierno regional en los últimos años ante esta problemática como la reprogramación de los Fondos Feder.

En este sentido, ha subrayado que la región destina "uno de cada cuatro euros" de estas ayudas a políticas de vivienda, situación que ha permitido movilizar "160 millones de euros para rehabilitación de viviendas y obra nueva".

Así, ha reivindicado que en los últimos diez años el Gobierno de Page ha construido 41.000 nuevas viviendas, 21.000 de ellas iniciadas en esta legislatura. En la misma línea ha señalado que de las 6.000 viviendas de protección pública que han salido adelante en la última década, 4.000 también corresponden a los últimos tres años y medio.

Por todos estos motivos, el consejero ha pedido a PP y Vox su apoyo argumentando que su aspiración es que la nueva normativa sea "de todos" para así "poder avanzar más rápido".

"Por encima de la trinchera, existe un campo abonado para el acuerdo y para el consenso", ha reivindicado el consejero, quien ha destacado trasladado a los partidos de la oposición que "su voto es un aval y un halo de esperanza para quienes están esperando como agua de mayo soluciones en materia de vivienda".

Por ello, les ha invitado a ser partícipes de la "solución" o de lo contrario "habrán elegido ser parte del problema".

"Llega tarde" para la oposición

Por su parte, el diputado del PP Nacho Redondo ha afirmado que esta ley "llega muy tarde" y ha criticado que se haya tramitado por el procedimiento de urgencia después de once años de gobierno del PSOE en Castilla-La Mancha

Redondo ha pedido apoyo a las enmiendas de su grupo, que plantean principalmente medidas tributarias, como ampliar la edad hasta los 40 años para poder acceder al tipo reducido de transmisiones patrimoniales para la primera vivienda habitual.

También el PP ha propuesto enmiendas relacionadas con el parque público de viviendas, la seguridad jurídica, los planes de rehabilitación urbana y los planes de singular interés.

De su lado, el diputado de Vox Francisco Cobo ha hecho hincapié en que la urgencia para la aprobación de esta norma destapa la "falta de acción" del Ejecutivo autonómico en esta materia durante once años y en que "la urgencia la tienen los ciudadanos".

Cobo ha incidido en que el texto es "un parche más" y en que falta vivienda "por las políticas restrictivas sobre el suelo, que dificultan construir; por los laberintos burocráticos; por la lentitud de los procedimientos de planeamiento y gestión; por las cargas que soporta todo el proceso edificatorio; y por los años de inseguridad jurídica e intervenciones fallidas en el mercado del alquiler".

En sus enmiendas, Vox ha defendido la 'prioridad nacional' en las adjudicaciones de viviendas de protección pública y en ayudas al alquiler, la liberación de suelo público para reducir los costes de edificación y el precio final de compra o arrendamiento, incentivos y deducciones fiscales para jóvenes y familias en la compra de su primera vivienda o en el mundo rural y endurecimiento de las medidas frente a la ocupación ilegal.

"Responde a las necesidades"

Por su parte, el ponente del dictamen, el portavoz de Fomento del grupo socialista, Álvaro Toconar, ha destacado la importancia de que haya mayor agilidad administrativa y ha afirmado que esta norma, que "responde a las necesidades de la sociedad", plantea medidas sustentadas en cuatro ejes: "Más suelo, más vivienda, más justicia y más Castilla-La Mancha".

Entre ellas, cambiar el uso de suelo terciario y dotacional privado a residencial; promover vivienda de protección pública en edificios actualmente en desuso; destinar ayudas a empresas y promotores para construir más vivienda de protección pública; y apoyar a las zonas rurales mediante la conversión de suelo rústico en urbanizable.

Además, el parlamentario socialista ha criticado las enmiendas presentadas por la oposición que, como ha apuntado, plantean "bajar impuestos a los fondos buitre" y que las empresas, la ciudadanía y los ayuntamientos tengan "más burocracia, más freno y más trabas" para construir.