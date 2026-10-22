Las Cortes entierran la reforma del Estatuto mientras PSOE y PP siguen con su lucha sobre quién dinamitó el acuerdo

La reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha ha quedado enterrada de forma definitiva. Este jueves, el pleno de las Cortes ha aprobado la retirada de la propuesta que se encontraba actualmente en tramitación en el Congreso.

La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de PSOE y VOX y el voto en contra del PP.

La portavoz del PSOE en la Cámara, Ana Isabel Abengózar, ha justificado que la solicitud de retirada se debe a la "preocupación que les genera que PP y Vox sumen los escaños suficientes como para gobernar tras las elecciones generales del 29 de noviembre y quieran cambiar un texto acordado con la ciudadanía de la región".

Abengózar ha rechazado que los 'populares' quieran responsabilizar al PSOE de haber incumplido lo firmado.

"PSOE y PP llegaron a un acuerdo sobre el texto y al presidente 'popular', Paco Núñez, le gustó, lo firmó, lo defendió y lo votó. Pero su partido no le permitió escenificar acuerdo alguno con el PSOE. No podía ser que en Madrid estuvieran hasta insultando al presidente y en Castilla-La Mancha acordando cosas bonitas para la gente", ha expresado.

Para la socialista, la retirada del Estatuto "tiene un coste", ya que aplaza una reforma "necesaria". Por ello, ha abogado por "trabajar para que pueda volver a tramitarse con garantías de respeto a lo acordado".

No obstante, ha admitido que al PSOE le hubiera gustado terminarla y ha confirmado que siguen "creyendo en el acuerdo" y quieren "protegerlo".

"Queremos que el diálogo siga siendo posible, pero un diálogo serio necesita interlocutores capaces de sostener su palabra. Núñez firmó cada una de las páginas, estuvo de acuerdo con cada uno de los títulos que forman parte del Estatuto, con cada uno de los artículos y cuando Génova le dice 'no', el señor Núñez dice que no", ha expresado.

El PP culpa al PSOE

Durante su intervención, la diputada del Partido Popular Carolina Agudo ha criticado que el PSOE venga este jueves a las Cortes a criticar el Estatuto, pero la culpa la tenga su partido.

"Page va a pasar a la historia, no como aquel que quiso ser el presidente que reformó el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, sino como el presidente que se lo ha cargado. La retirada del texto es el fracaso de la legislatura del responsable del Ejecutivo, a quien no le salen las cuentas con los diputados", ha indicado.

Agudo ha recordado que su partido defendió en las Cortes y en el Congreso el Estatuto, al igual que hace este jueves, lamentando que se entierre una reforma entera porque a Page "no le salen las cuentas para poder seguir gobernando en Castilla-La Mancha".

"Los derechos de los castellanomanchegos valen muchísimo más que 20 diputados más sentados en este salón de plenos", ha afirmado, a la vez que ha abogado por seguir trabajando que la región tenga un nuevo Estatuto "mediante una reforma Estatutaria y con el PP en el Gobierno autonómico".

"Este gobierno ha fracasado y la retirada del Estatuto de Autonomía ha consumado el fracaso de la legislatura de Emiliano García-Page. Hoy el Estatuto y dentro de siete meses el Gobierno entero", ha finalizado.

VOX aplaude la retirada

Por último, el portavoz de Vox en las Cortes, David Moreno, ha aplaudido la retirada de la reforma del Estatuto, calificando la resolución como "una buena noticia, ya que solo tenía el objetivo de aumentar los diputados, con 22 nuevos parlamentarios".

"Hoy es un día de alegría para Castilla-La Mancha porque, al revés de todo lo que pretendía esta reforma del Estatuto, las necesidades de los castellanomanchegos son otras, que se resumen en tres: prioridad nacional, desregulación y rebajas fiscales", ha asegurado.

Para Moreno, nuestra sanidad se encuentra "colapsada", la educación está "en sus peores datos", la seguridad en las calles "ha ido a peor" y las infraestructuras están "hechas una porquería" por la "dejadez" de los gobiernos de Pedro Sánchez y de Emiliano García-Page.

Y se ha cuestionado que, si el PSOE defiende que la reforma del Estatuto era buena para la región, por qué no se ha aprobado sin el aumento del número de diputados.

"Ustedes presumían del envoltorio, que es con lo que jugaron y con lo que les engañaron a los castellanomanchegos, pero la verdadera intención es que, si no hay aumento de diputados, ni a Page ni a los socialistas de Castilla-La Mancha les interesa ninguna reforma del Estatuto. La comunidad no necesita una reforma del Estatuto, sino prioridad nacional", ha sentenciado.

Del consenso a la ruptura

La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha fue acordada por PSOE y PP con las principales organizaciones empresariales, agrarias, ambientales y sindicatos de la región. Este acuerdo fue apoyado por los dos partidos mayoritarios en las Cortes regionales en mayo de 2025 y remitido al Congreso de los Diputados para su toma en consideración.

La Cámara Baja acogió en el mes de diciembre del mismo año el debate en el que tanto Emiliano García-Page como Paco Núñez defendieron la reforma para adaptar la norma base de la región a los nuevos tiempos.

Sin embargo, en febrero esa consonancia exhibida por PP y PSOE saltó por los aires durante la presentación de las enmiendas. En esta fase de consideraciones, los dos partidos fueron de la mano excepto en una enmienda, la que registraba justo antes de que se cerrase el plazo los 'populares' para que la horquilla de diputados se mantuviera en un máximo de 35 diputados, como recoge la norma actual, en lugar de 55 como precisa la reforma.

Desde el PSOE interpretaron este movimiento como una "traición" que obedecía a una instrucción del secretario general del PP, Miguel Tellado, para evitar un acuerdo con los socialistas que les perjudicaría electoralmente frente a Vox.

Por su parte, el PP defendió que la formación "nunca ha querido aumentar el número de diputados" negando cualquier implicación de Tellado en la negociación.