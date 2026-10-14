El PSOE pide a Núñez que "anteponga" los intereses de la región e ironiza: "Qué le habrá pedido Génova que calle ahora"
Los socialistas aseguran que el líder del PP castellanomanchego "solo acata las órdenes de los dirigentes de su partido para mantener su sillón".
Más información: Núñez pide explicaciones al PSOE por su voto en contra de una moción de apoyo a Ceuta en la Diputación de Albacete
La diputada regional del PSOE Paloma Jiménez ha instado al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, a decir "qué le ha pedido esta vez la dirección nacional del Partido Popular que calle en relación a la comunidad, como ocurre cada vez que vienen a la región dirigentes del partido".
Jiménez ha sugerido a Núñez que "de una vez por todas" anteponga los intereses de los castellanomanchegos a los de su partido y defienda lo mejor para Castilla-La Mancha "delante de quien sea".
La socialista ha reprochado a Núñez que no hable de cuestiones que perjudican a Castilla-La Mancha como el agua o el Estatuto de Autonomía cuando las plantan dirigentes nacionales del PP como Miguel Tellado o Elías Bendodo. Por ello, ha preguntado qué debe callar esta vez tras la visita a Toledo de la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz.
Según Jiménez, Núñez "no se pronuncia sobre determinadas cuestiones y solo está a lo que se le pide en Génova porque la única finalidad que tiene de permanecer en política es mantener su sillón a costa de los intereses de los castellanomanchegos".
"No defiende nada de Castilla-La Mancha. Lo único que hace es acatar las órdenes de Génova para mantener su sillón", ha lamentado.
Apoyo a Ceuta
Por otro lado, preguntada por las críticas de Núñez a los diputados socialistas en la Diputación de Albacete por haber rechazado una moción de apoyo a Ceuta presentada por el PP, Jiménez ha destacado el apoyo del presidente, Emiliano García-Page, a la ciudad autónoma.
No obstante, ha asegurado que desconoce el sentido de la votación y qué era lo que se votaba.
"Creo que el presidente de Castilla-La Mancha lo ha dicho muy claro. Ha manifestado su apoyo a Ceuta desde el primer momento y es muy consciente de la situación tan difícil que se está atravesando allí", ha sentenciado.