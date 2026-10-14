El CIS incluye a Page entre los presidenciables y retrata a Tolón como la ministra más desconocida del Gobierno

La cuenta atrás para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ya ha comenzado en un clima de creciente tensión política, con la vivienda convertida en una de las principales preocupaciones ciudadanas y la crisis migratoria de Ceuta como otro de los frentes abiertos entre el Gobierno y la oposición.

En plena pugna por marcar la agenda electoral, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este miércoles deja una fotografía con dos protagonistas de Castilla-La Mancha: Emiliano García-Page vuelve a colarse entre los nombres que los españoles mencionan para ocupar la Moncloa, mientras que Milagros Tolón se convierte en la ministra más desconocida del Gobierno Central.

Aunque Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo concentran buena parte de la atención política nacional, el último CIS deja sitio a dos dirigentes autonómicos en la carrera imaginada hacia la Moncloa: Emiliano García-Page e Isabel Díaz Ayuso. Sus nombres aparecen entre las respuestas de los 5.025 encuestados sobre quién preferirían que presidiera el Gobierno.

Page obtiene un 0,3 % de las menciones espontáneas, frente al 3,3 % de Ayuso. Son porcentajes modestos, pero ambos comparten espacio con los principales líderes de los partidos nacionales en una pregunta en la que los encuestados pueden responder libremente, sin tener que elegir entre una lista cerrada de candidatos.

Page y Ayuso, con mirada nacional

El presidente de Castilla-La Mancha ha construido un perfil propio dentro del PSOE a base de marcar distancias con Pedro Sánchez en algunos de los principales debates nacionales.

Sus críticas a la ley de amnistía y al modelo de financiación autonómica pactado por el Gobierno con ERC le han convertido en una de las voces más incómodas para la dirección federal socialista.

La financiación autonómica ha elevado su pulso con Sánchez: Page rechaza un modelo que considera perjudicial para Castilla-La Mancha y ha abierto la puerta a que los ocho diputados socialistas de la región en el Congreso rompan la disciplina de voto.

Ayuso ha seguido un camino distinto desde el PP, pero también ha conseguido proyectar su figura a escala nacional. Presidenta madrileña desde 2019, ha hecho de la confrontación política con el Gobierno de Sánchez y de la defensa de sus propias políticas una parte central de su perfil público.

Los dos representan, desde posiciones ideológicas opuestas, un tipo de liderazgo autonómico que no se limita a la gestión de sus territorios.

La distancia con los líderes nacionales es notable. Pedro Sánchez encabeza la pregunta con un 25,8 %, seguido por Alberto Núñez Feijóo, con un 9,6 %, y Santiago Abascal, con un 9,1 %. Un 23,6 % de los encuestados responde que no prefiere a ninguno.

Tolón, la ministra menos conocida

Con el acceso a la vivienda en el centro del debate político, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, es la más conocida de las dos integrantes del Gobierno vinculadas a Castilla-La Mancha: el 43,8 % de los encuestados afirma saber quién es. En cambio, solo el 84,9 % asegura no saber quién es Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, según el CIS.

Rodríguez, natural de Abenójar (Ciudad Real), tiene una trayectoria destacada en la política municipal y nacional. Fue alcaldesa de Puertollano y portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez entre julio de 2021 y noviembre de 2023, antes de asumir el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, cargo que ocupa desde finales de ese año.

Su rostro ha estado ligado a las explicaciones del Ejecutivo durante buena parte de la legislatura, en una etapa en la que la vivienda se ha situado entre las principales preocupaciones ciudadanas.

La situación de Milagros Tolón es muy distinta. Solo el 15 % de los encuestados afirma conocer a la actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, mientras que el 84,9 % asegura no saber quién es. El dato la sitúa como la integrante menos conocida del Gobierno en el barómetro del CIS.

Su incorporación al Consejo de Ministros es reciente: llegó en diciembre de 2025 para sustituir a Pilar Alegría, que abandonó el cargo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Aragón.

Antes de dar el salto a la política nacional, Tolón desarrolló buena parte de su carrera en Castilla-La Mancha. Fue alcaldesa de Toledo entre 2015 y 2023 y, posteriormente, delegada del Gobierno en la comunidad autónoma durante dos años, hasta su nombramiento como ministra.

En cuanto a la valoración ciudadana, ambas suspenden de media en la escala del 1 al 10, aunque con puntuaciones muy similares: Isabel Rodríguez obtiene un 4,37 y Milagros Tolón, un 4,39. Este dato debe interpretarse teniendo en cuenta que el número de respuestas es distinto: 2.203 personas valoraron a la ministra de Vivienda, frente a 756 que puntuaron a la titular de Educación.

Las notas de las ministras

La menor notoriedad de Tolón no se traduce en una peor media. Entre quienes valoran a las dos ministras del 1 al 10, la titular de Educación obtiene un 4,39, ligeramente por encima del 4,37 de Isabel Rodríguez.

Si se considera aprobado una puntuación de 5 o más, Tolón lo consigue entre el 50,4 % de quienes la valoran, frente al 49,5 % de Rodríguez. En cifras aproximadas, equivalen a unas 381 personas en el caso de la primera y alrededor de 1.091 en el de la segunda.

Las notas máximas son minoritarias. Un 2,7 % de quienes puntúan a Tolón le pone un 10, mientras que el porcentaje asciende al 3,8 % en el caso de Rodríguez. Aplicados a las bases de respuesta, son aproximadamente 20 y 84 personas, respectivamente.

En el lado contrario, el 46,7 % de las puntuaciones de Tolón se sitúa entre el 1 y el 4, un porcentaje que alcanza el 47,1 % en Rodríguez. La ministra de Vivienda cuenta con una base de 2.203 valoraciones, casi el triple que las 756 recibidas por Tolón, por lo que las medias deben interpretarse teniendo en cuenta estas diferencias.