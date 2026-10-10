El PSOE acusa a Núñez de "ponerse de perfil" en "asuntos vitales" para Castilla-La Mancha como trasvase o Estatuto

El secretario de Análisis y Estudios Estratégicos del PSOE de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha denunciado la "constante falta de compromiso" del presidente PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, con la región poniéndose “siempre de perfil, haciendo el egipcio” ante sus dirigentes nacionales y de otras comunidades, en "temas vitales" como la financiación autonómica, el trasvase Tajo-Segura o el Estatuto de Autonomía.



En declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, Mora ha lamentado que el líder de los ‘populares’ castellanomanchegos se haya puesto ya en "modo electoral", dedicando sus esfuerzos a viajar a hacer campaña nacional y “dejando completamente de lado las prioridades de la comunidad autónoma”, ha informado el PSOE en nota de prensa.



"Lo malo no es que apoye a Feijóo, porque al fin y al cabo es el partido en el que milita; lo malo es que desapoya a Castilla-La Mancha en muchas ocasiones", ha señalado Mora, argumentando que esto sucede porque el líder nacional del PP "nunca se ha comprometido con esta región" y que como él, "Paco Núñez tampoco se ha comprometido".

El dirigente socialista ha argumentado que esta "falta de compromiso" queda patente en "temas fundamentales para el futuro de la región" como el agua, donde Núñez "en vez de criticar las posturas del presidente de Murcia, se pone de perfil" y "no ayuda" a la región frente al trasvase pese a las sentencias del Tribunal Supremo obligando al establecimiento de caudales ecológicos.

Financiación y Estatuto

De igual modo, ha criticado que Núñez no apoye al Gobierno de Page en su continua reclamación de una financiación autonómica justa, una cuestión que es "imprescindible" y de vital importancia regional para evitar cualquier tipo de discriminación, ha afirmado.



Por último, Mora ha calificado de "vergüenza" la posición que ha adoptado el PP en relación con el Estatuto de Autonomía, dado que su "actitud de bloqueo" ha obligado al Gobierno autonómico a pedir su retirada del Congreso de los Diputados “al no darse las condiciones y no tener los apoyos necesarios”.



"El señor Núñez debería estar con la región y recordar que como representante político de autonómico, la prioridad y lo importante siempre tiene que ser Castilla-La Mancha", ha sentenciado.