El frío llega de golpe a Castilla-La Mancha: tres pueblos de la región han dormido por debajo de los 2ºC, según la Aemet

La bajada de temperaturas de los últimos dos días ha traído a Castilla-La Mancha un ambiente prácticamente invernal. De hecho, este sábado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) incluye a dos pueblos de Cuenca y uno de Albacete entre los lugares con los registros más bajos. Los tres se han situado por debajo de los 2ºC.

La temperatura más baja de Castilla-La Mancha y tercera de toda España se ha recogido en Salvacañete. En este municipio conquense, abonado a este tipo de ránquines, se han registrado 1,5ºC a las 6:30 horas.

Una temperatura similar a la que tenían los vecinos de Nerpio (Albacete) a las 8:10 horas. En este caso, el mercurio se detenía en 1,7 ºC.

Este trío del frío lo cierra Mira (Cuenca) y sus 1,9ºC a las 6:10 horas.

Previsión

Por lo demás, la previsión indica un sábado sin fenómenos meteorológicos significativos en Castilla-La Mancha.

El cielo estará despejado o poco nuboso salvo intervalos de nubes altas durante la primera mitad del día y alguna nube baja en Albacete por la mañana y nube media en la Serranía de Cuenca por la tarde. No se descartan nieblas de madrugada en el oeste de Albacete y Guadalajara.

Las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios o ligeros ascensos salvo en el valle del Guadiana donde se esperan descensos ligeros. En cuanto a las máximas, irán en ascenso pudiendo ser notable en el norte de la Serranía de Cuenca.

El viento será flojo variable con predominio del noroeste en Guadalajara por la mañana y de componente este en el resto de la región en las horas centrales, salvo en Guadalajara que será de norte. Al final del día podrá ser moderado y de componente sur en el interior de Albacete.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 23 grados en Albacete, entre los 7 y los 22 en Ciudad Real, entre 5 y los 24 grados en Cuenca, entre 8 y 24 en Guadalajara y entre 8 y 25 en Toledo.