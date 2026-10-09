Rafael Cebrián, el alfarero de La Roda que ha recibido la Medalla al Mérito Artesano a sus 92 años: "Empecé cuando tenía 8"

El alfarero y ceramista de La Roda (Albacete) de 92 años Rafael Cebrián Molina ha sido galardonado este viernes con la Medalla al Mérito Artesano de Castilla-La Mancha. Un reconocimiento a un legado de cinco generaciones que ha recibido durante un acto celebrado en la Feria Regional de Artesanía (Farcama) en Toledo.

Aunque nació en Chinchilla de Montearagón, su padre decidió instalar el horno en La Roda y comenzó con el oficio con ocho años, contribuyendo a hacer pucheros y cazuelas.

Y continuó con la labor hasta los 75 años. Ahora, con 92, afirma que volvió a encontrarse con el barro con motivo de este reconocimiento para hacer unas piezas. Un regreso al oficio que le hizo comprobar que no se le había olvidado, aunque le falla "las fuerzas para sostener las piezas".

"Mi deseo es que este oficio perdure en el tiempo y que tire para adelante", ha afirmado Cebrián.

Reconocimientos a título póstumo

Por otro lado, se han entregado reconocimientos a título póstumo a Eustaquio Rosa, artesano textil de Casas Lázaro (Albacete); y Juan Antonio Escobar, ceramista de El Puente del Arzobispo (Toledo).

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha puesto en valor que estos reconocimientos son "el ejemplo más notorio de que la tradición y la vanguardia pueden ir de la mano".

"La artesanía de Castilla-La Mancha está traspasando este mundo contemporáneo, anticipándose al futuro que nos viene. Necesitamos espejos donde mirarnos", ha destacado.

Además, ha detallado que en la feria hay 56 oficios representados, con 209 maestros artesanos, 647 artesanos y 95 empresas.

Presente y futuro

Por su parte, el presidente de la Federación de Gremios de Artesanos de Castilla-La Mancha (Fracaman), Roberto Perea, ha mostrado su especial ilusión por la entrega de estos reconocimientos.

El concejal de Hacienda, Participación Ciudadana y Fondos Europeos, Juan José Alcalde, ha indicado que es un "error mirar la artesanía con los ojos de la nostalgia", ya que representa "el presente y el futuro, y un motor económico para Toledo y Castilla-La Mancha".

Y la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha asegurado que la artesanía es una "actividad económica que genera empleo". "Cada artesano que continúa trabajando, cada joven que decide emprender un oficio y cada negocio están contribuyendo a mantener vivos nuestros pueblos", ha explicado.

Resto de premiados

Durante el acto se han entregado el resto de Premios Regionales de Artesanía. En la categoría de Diseño Aplicado a la Artesanía ha recaído en 'La Familia Bot', de Gustavo del Pino y Arturo del Saz.

En la categoría de Emprendimiento, el primer premio es para 'Yakisugi', de Maarten Van Ham. Y en la categoría de Producto, el premio es para 'Joy', de Virginia Alonso.

También se han entregado 15 nuevos títulos de Maestro y Maestra Artesana en la región, que elevan a 209 las maestrías en este sector: Antonio Molina, Dolores Rodríguez, Luis Gil, Antonio Oliva, Juan Carlos Martínez y Pedro Marín, en la provincia de Albacete; Juan Martínez y Miguel Ángel Sánchez-Crespo, en la de Ciudad Real; Tomás Leal en la provincia de Cuenca; Adolfo Pérez, María Esther Ródenas y Jesús González, en la de Guadalajara; y Julio César Ramírez, Alberto Costa y Antonio Arellano, en la provincia de Toledo.

Por último, se han entregado seis Placas al Mérito Artesano. En Albacete, para el vidriero Luis Machi; en Ciudad Real, al forjador de Villanueva de los Infantes, Javier Pacheco; en Cuenca, a la cantarera de Mota del Cuervo, Claudia Moreno; en Guadalajara, al artesano de fibras naturales Antonio Martínez; y en Toledo al damasquinador Óscar Martín; junto con otra placa para el Departamento de Arte de Paradores de España, por la incorporación de la artesanía a la red.