El PP de Castilla-La Mancha acusa a Page de "puro teatro" con Sánchez: "No se encuentra entre los valientes" que no lo votarán

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha acusado al presidente regional, Emiliano García-Page, de mantener una contradicción entre sus críticas públicas a Pedro Sánchez y el respaldo que, a su juicio, continúa prestando al presidente del Gobierno y al PSOE.

"Page no se encuentra entre los valientes" que han anunciado que no votarán a Sánchez, ha afirmado este viernes en Toledo. Hernández ha realizado estas declaraciones en la sede regional del PP-CLM, donde ha cuestionado la posición de Page después de que Sánchez haya convocado elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

La portavoz 'popular' ha sostenido que el presidente castellanomanchego reclama la convocatoria de las urnas, pero, al mismo tiempo, seguirá respaldando al PSOE en los comicios.

"Estamos acostumbrados a escuchar a Emiliano García-Page hacer una interpretación de teatro cada vez que sale ante los medios de comunicación criticando a Pedro Sánchez", ha señalado Hernández, quien considera que, ante las próximas elecciones, el presidente autonómico "va a apoyar a Sánchez sin fisuras".

"¿Para qué pide elecciones?"

La dirigente del PP ha insistido en que las discrepancias expresadas públicamente por Page no se han traducido, según su interpretación, en una ruptura política con Sánchez.

En este sentido, ha contrapuesto su postura con la de antiguos dirigentes socialistas como Tomás Gómez, Francisco Vázquez y César Antonio Molina, a quienes ha citado como ejemplos de quienes sí han decidido distanciarse políticamente del presidente del Gobierno.

Frente a ellos, Hernández ha situado a Page y a la dirección regional del PSOE, a los que acusa de mantener su respaldo a Sánchez. "Las discrepancias de Page tienen unos límites políticos claros. Puede criticar, pero sigue formando parte del mismo proyecto político y mantiene todo su respaldo electoral", ha afirmado.

La portavoz 'popular' también ha puesto el foco en los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso, asegurando que sus votaciones han permitido sostener las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Page decía una cosa ante los medios de comunicación, pero después sus ocho diputados votaban lo contrario de lo que decía en Madrid, siempre con Sánchez", ha manifestado. A partir de ahí, ha calificado la estrategia del presidente regional como "puro teatro" y "una estafa más de Emiliano García-Page".

Hernández ha cuestionado así la utilidad de las críticas de Page a Sánchez si, según ha señalado, estas no se traducen posteriormente en decisiones políticas. "¿De qué sirven todas las críticas de Emiliano García-Page a Sánchez si hasta ahora siempre le ha apuntalado con sus ocho diputados en el Congreso?", se ha preguntado.

La portavoz del PP-CLM también ha cuestionado el motivo por el que Page ha reclamado la celebración de elecciones generales. "¿Qué es la estabilidad política para Emiliano García-Page? ¿Darle más diputados a Pedro Sánchez?", ha planteado.

En este punto, ha insistido en que la convocatoria electoral del 29 de noviembre debe servir para que los ciudadanos decidan el próximo Gobierno y ha puesto en duda que Page pueda reclamar un cambio político mientras continúa formando parte del PSOE.

"¿Para qué pide elecciones, si después le va a votar? Ya hay valientes que han dicho que no van a votar a Sánchez, y Emiliano García-Page no se encuentra entre los valientes", ha sentenciado.

Page, por su parte, ha defendido la convocatoria electoral anticipada como una vía para superar el bloqueo político y ha celebrado que los españoles puedan acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre.

Acusa a Page de anteponer su continuidad

Hernández ha acusado, además, al presidente de Castilla-La Mancha de anteponer su "continuidad política" a los intereses de la región y de España. En su opinión, Page busca "arañar un puñado de votos" y debería utilizar sus intervenciones públicas para defender los intereses de Castilla-La Mancha y del conjunto del país.

La dirigente del PP ha reclamado al presidente autonómico que, si mantiene sus críticas a Sánchez, estas se traduzcan también en hechos y no únicamente en declaraciones públicas.

Por último, Hernández ha sostenido que el respaldo electoral de los socialistas castellanomanchegos a Sánchez supondría también, según su valoración, un aval a las polémicas que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

"Emiliano García-Page va a votar a Pedro Sánchez, que le quede claro a todos los castellanomanchegos. Los socialistas de Castilla-La Mancha van a votar a Pedro Sánchez", ha concluido.