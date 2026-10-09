Page rinde cuentas sobre su patrimonio: ahorros por más de 600.000 euros y un sueldo bruto anual de 92.165 euros

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha rendido cuentas. Como cada año, tanto el regidor autonómico como el resto de cargos públicos y asimilados y del personal eventual del Gobierno han presentado su declaración actividades, bienes y rentas. En el caso de Page figuran ahorros por más de 600.000 euros, una hipoteca, la propiedad de dos pisos con garaje al 50 % y un sueldo bruto de 92.165 euros.

Según ha publicado este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Page posee un total de 675.810 euros ahorrados. Se distribuyen en cuentas bancarias de ING, Deutsche Bank y Globalcaja (73.023 euros), un Plan S&P 500 (323.426 euros) y una Cuenta Naranja (279.361 euros).

Por contra, esta declaración también refleja una hipoteca con Globalcaja que a fecha 30 de junio tenía un saldo pendiente de 58.020 euros.

En cuanto a patrimonio inmobiliario, Page posee dos pisos de 90 metros con garaje de los que ostenta la mitad de su propiedad, uno adquirido en 1997 y otro en 2017, este último cuando ya era presidente autonómico. Además también declara la posesión de dos trasteros, un Volkswagen Polo comprado en 2002 cuyo valor asciende a 400 euros y un Mercedes Clase C-220, comprado en 2020 y con un valor de 40.000 euros.

Sueldo como presidente

Esta declaración también recoge las retribuciones que el presidente de Castilla-La Mancha ha percibido por el desempeño de su cargo público. De ese sueldo bruto de 92.165 euros ha percibido 59.826 euros una vez descontadas retenciones y cotizaciones a la seguridad social.

A ello hay que unir otros dos ingresos: 18.757 euros en concepto de indemnización como diputado regional y 1.541 euros de intereses por sus cuentas bancarias.

Por último, Page declara haber realizado una aportación de 1.764 euros al PSOE y un pago de 28.349 euros al IRPF.