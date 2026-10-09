Paco Núñez: "España necesita un cambio de Gobierno para que llegue a Castilla-La Mancha una financiación más justa"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que la comunidad necesita un nuevo sistema de financiación autonómica que le garantice los recursos para sostener sus servicios públicos, por lo que "es necesario un cambio político para conseguirlo".

Así lo ha explicado en una entrevista en Radio Nacional España, asegurando que Castilla-La Mancha necesita un Gobierno capaz de defender sus intereses ante el Ejecutivo central, refiriéndose también a los recursos hídricos para el sector primario o la reducción de la presión fiscal.

Núñez ha afirmado que el propio Gobierno regional ha cifrado en 1.000 millones de euros anuales la pérdida de recursos que sufre la comunidad autónoma con el actual modelo de financiación.

"Es necesario un nuevo sistema que financie a las comunidades de forma justa y permita a Castilla-La Mancha mantener su sanidad pública, su educación, las políticas sociales o las infraestructuras", ha afirmado.

Además, ha criticado la "falta de avances" durante los últimos años y ha cuestionado la posición del PSOE ante el debate sobre el nuevo modelo de financiación.

Agricultura e impuestos

Por otro lado, Núñez ha reclamado que se garantice el acceso al agua y se desarrolle una planificación para el futuro del campo castellanomanchego.

Y ha abogado por medidas para afrontar problemas como el incremento de costes de producción, la burocracia o los daños provocados por la sobrepoblación de conejos.

Asimismo, ha reiterado su compromiso para bajar los impuestos en Castilla-La Mancha, con medidas como la reducción del tramo autonómico del IRPF, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, la rebaja de los impuestos vinculados a la compra de vivienda y la supresión de cargas fiscales relacionadas con la creación de empresas y empleo.

"Una menor presión fiscal puede contribuir a dinamizar el consumo, mejorar la competitividad empresarial y favorecer la actividad económica. Serán cerca de 400 millones el ahorro de estas medidas", ha asegurado.