Paco Núñez y Emiliano García-Page abandonando el Congreso de los Diputados el día que se aprobó la toma en consideración del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Rodrigo Mínguez

El PSOE pedirá la retirada de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha por temor a que "PP y Vox lo manoseen"

La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha es historia. Mejor dicho, va a serlo dentro de poco, cuando al menos la mayoría socialista en las Cortes regionales apruebe la retirada de la norma que fue admitida en el Congreso de los Diputados el pasado 11 de noviembre y que quedó varada cuando el PP registró una enmienda no pactada para mantener la horquilla máxima de diputados en 35.

Este paso del PSOE ha sido confirmado por su secretario de Organización y hasta este mismo lunes diputado nacional, Sergio Gutiérrez, quien en una entrevista en Radio Castilla-La Mancha ha asegurado que esta reforma "caducaba con el final de la legislatura" y que han decidido dar el paso para evitar que "PP y Vox manoseen" la reforma para favorecer sus propios intereses en la próxima legislatura.

"Nos da mucho miedo los pactos ocultos de Núñez con Tellado para ser candidato y con Vox", ha precisado Gutiérrez. A este respecto, el número dos de los socialistas castellanomanchegos ha señalado que con la reforma viva, una "posible mayoría de PP y Vox en el Congreso la próxima legislatura" podría "blindar el trasvase Tajo-Segura, recortar las menciones a la igualdad o suprimir el Consejo de Diálogo Social", tal y como "están pidiendo" tanto el partido de Abascal como Génova, ha precisado.

Gutiérrez, que ha lamentado que la reforma estatutaria "ya tendría que estar aprobada y en vigor", ha terminado su razonamiento apuntando que no puede suponer "una oportunidad que los que nos han traicionado lo vacíen de contenido e incorporen cuestiones contrarias a nuestro interés".

Una vez dado este paso, el secretario de Organización socialista ha indicado que la próxima legislatura "empezaremos la negociación de nuevo" con "un nuevo Partido Popular que tiene abrirse paso" al margen de un Paco Núñez de quien ha indicado que "le queda la única bala de las próximas elecciones".

Una reforma que, en cualquier caso, ha confirmado que será consensuada con los 'populares' y la sociedad civil. "Si hubiésemos querido hacer la reforma en solitario lo habríamos hecho en 2019, cuando teníamos mayoría en las Cortes y en el Congreso había otra mayoría progresista sin necesidad de sumar a partidos PNV ni Junts", ha argumentado.

Del consenso a la ruptura

La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha fue acordada por PSOE y PP con las principales organizaciones empresariales, agrarias, ambientales y sindicatos de la región. Este acuerdo fue apoyado por los dos partidos mayoritarios en las Cortes regionales en mayo de 2025 y remitido al Congreso de los Diputados para su toma en consideración.

La Cámara Baja acogió en el mes de diciembre del mismo año el debate en el que tanto Emiliano García-Page como Paco Núñez defendieron la reforma para adaptar la norma base de la región a los nuevos tiempos.

Sin embargo, en febrero esa consonancia exhibida por PP y PSOE saltó por los aires durante la presentación de las enmiendas. En esta fase de consideraciones, los dos partidos fueron de la mano excepto en una enmienda, la que registraba justo antes de que se cerrase el plazo los 'populares' para que la horquilla de diputados se mantuviera en un máximo de 35 diputados, como recoge la norma actual, en lugar de 55 como precisa la reforma.

Desde el PSOE interpretaron este movimiento como una "traición" que obedecía a una instrucción del secretario general del PP, Miguel Tellado, para evitar un acuerdo con los socialistas que les perjudicaría electoralmente frente a Vox.

Por su parte, el PP defendió que la formación "nunca ha querido aumentar el número de diputados" negando cualquier implicación de Tellado en la negociación.