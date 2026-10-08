El PP achaca el fracaso del Estatuto al "ansia" de diputados del PSOE y les advierte: "Harán un flaco favor si lo retiran"

El diputado regional del PP, Santiago Serrano, ha atribuido al "ansia" del PSOE por tener más diputados el fracaso de la reforma del Estatuto de Autonomía y ha advertido a los socialistas que harán un "flaco favor a esta tierra" si finalmente deciden retirar la norma del Congreso de los Diputados.

Una reacción que se ha producido el mismo día en el que el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, Sergio Gutiérrez, ha avanzado que su partido ha registrado una propuesta para debatir en las Cortes de Castilla-La Mancha el decaimiento de la norma que actualmente se encuentra bloqueada en la Cámara Baja.



"Nosotros seguimos considerando que ese texto es perfectamente válido, porque ha sido trabajado de manera muy amplia por ambos grupos parlamentarios", ha argumentado Serrano, quien ha señalado que este movimiento es "la constatación de que el Partido Socialista ha sido incapaz de dejar de lado sus ansias de tener más diputados en Castilla-La Mancha para servir a los intereses generales de Castilla-La Mancha".

El político talaverano ha lamentado que la decisión de los socialistas suponga echar por tierra "todo lo que habíamos conseguido en ese pacto para blindar los servicios públicos fundamentales, para actualizar competencias y para situar a nuestra tierra al mismo nivel que el resto de estatutos, porque el que tenemos data del año 82".



"Al final ha sido incapaz porque su único objetivo era aumentar los diputados y ya dijimos que para eso no contaran con el Partido Popular", ha insistido respecto a la enmienda que cursaron en solitario en febrero para mantener la horquilla en 35 parlamentarios y que dinamitó el consenso que hasta ese momento habían exhibido los dos grandes partidos.

Respecto al sentido del voto del PP el día que se debata la retirada de esta reforma, Serrano ha indicado que "veremos" cuál será pero ha vuelto a subrayar que hoy por hoy "nosotros seguimos considerando que se trata de un texto perfectamente válido".

Vox se alegra

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de Vox, David Moreno, no ha escondido su "alegría" por la decisión tomada por el PSOE y que a su juicio es "la constatación de la victoria política de Vox en defensa de los recursos públicos de los castellanomanchegos".

Moreno ha señalado que esta retirada otorga verosimilitud a las advertencias de Vox respecto al encarecimiento del gasto político y al aumento del número de diputados.

“Lo hemos conseguido. Hemos frenado el gasto superfluo que pretendían imponer. Hemos ahorrado muchos millones de euros a los castellanomanchegos. Ese dinero debe ir a los hospitales y a los colegios, no a las Cortes”, ha zanjado.