La Policía Nacional cambia de jefe en Castilla-La Mancha: Marlaska pone al frente al comisario Camacho

El comisario principal José Alberto Camacho Pedrero ha sido nombrado nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha, en sustitución de Francisco Herrero Fernández-Quesada, que ocupaba el cargo desde septiembre de 2025. El nombramiento ha sido realizado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo.

Camacho, que hasta ahora ejercía como jefe de la Comisaría Provincial de Ciudad Real, es natural de Mestanza (Ciudad Real) y cuenta con una amplia trayectoria profesional vinculada a la región.

El Ministerio del Interior ha informado este jueves de su nombramiento, que se produce junto al de Francisco Javier Abadía Tirado como nuevo jefe superior de Policía de La Rioja.

José Alberto Camacho ingresó en el Cuerpo Superior de Policía en 1983. Su primer destino fue el País Vasco, donde trabajó en áreas operativas de la Comisaría de Guetxo y en la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Larga trayectoria profesional

En 1992 regresó a Ciudad Real, donde se incorporó a la Brigada Provincial de Policía Judicial y desempeñó diferentes puestos de responsabilidad, entre ellos los de jefe del Grupo de Delitos Violentos y jefe del Grupo de Estupefacientes.

En 2001 ascendió a inspector jefe y pasó a dirigir la Brigada Provincial de Policía Judicial, responsabilidad que mantuvo hasta su ascenso a comisario en 2017. Posteriormente fue jefe provincial de Operaciones en Huelva.

En 2019 volvió a Ciudad Real como jefe de Operaciones y un año después, en 2020, asumió la jefatura de la Comisaría Provincial de Ciudad Real, cargo que ha desempeñado hasta su nuevo nombramiento como jefe superior de Castilla-La Mancha. En 2024 ascendió a la categoría de comisario principal.

Camacho es licenciado en Derecho y a lo largo de su carrera profesional ha recibido distintas condecoraciones y felicitaciones por su trayectoria y por los servicios prestados en diferentes destinos policiales.

Sustituye a Francisco Herrero

El nuevo jefe superior toma el relevo de Francisco Herrero Fernández-Quesada, quien fue nombrado para este puesto en septiembre de 2025. Herrero había llegado a la Jefatura Superior de Castilla-La Mancha procedente de la División de Documentación de la Dirección General de la Policía y anteriormente había ocupado distintos puestos en la región, entre ellos los de jefe regional de Operaciones, jefe de la Comisaría Provincial de Toledo y jefe de la Comisaría Local de Talavera de la Reina.

Con el nombramiento de Camacho, la Policía Nacional vuelve a situar al frente de su estructura regional a un comisario con una larga vinculación profesional con Castilla-La Mancha y, especialmente, con Ciudad Real, donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria.

👨✈️El delegado del Gobierno, @jpablosabrido, felicita al nuevo jefe superior de @policia en Castilla-La Mancha, José Alberto Camacho, por su nombramiento. 🗣️"Mucha suerte en esta etapa y éxitos en tu labor para que Castilla-La Mancha siga siendo una región segura". https://t.co/cqVOkWXFM3 — Delegación Gobierno Castilla-La Mancha (@DelegGobCLM) October 8, 2026

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha felicitado a José Alberto Camacho por su nombramiento como nuevo jefe superior de la Policía en la región. A través de la red social X, Sabrido le ha deseado "mucha suerte en esta etapa y éxitos en tu labor para que Castilla-La Mancha siga siendo una región segura".