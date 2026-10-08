Feijóo incluye a las castellanomanchegas Carolina Agudo y Pilar Alía en el Comité de Campaña del PP para el 29-N

La Dirección Nacional del Partido Popular ha arrancado de manera oficial la maquinaria de las elecciones generales del 29 de noviembre con la configuración del Comité de Campaña. En este órgano, que dirigirá el secretario general, Miguel Tellado, han sido incluidas dos políticas de Castilla-La Mancha: Carolina Agudo y Pilar Alía.

Agudo, secretaria general del PP de Castilla-La Mancha y portavoz del grupo popular, ha sido designada para coordinar la campaña en la región, mientras que Alía, diputada nacional en la última legislatura, ostentará el cargo de Formación de candidatos.

Unos nombramientos que se han producido en Junta Directiva Nacional presidida por Alberto Núñez Feijóo en la sede nacional del partido en la calle Génova y al que ha acudido el presidente regional del PP, Paco Núñez.

A la entrada a la reunión, el líder regional ha pedido a los ciudadanos que "no se dejen engañar por aquellos dirigentes socialistas que quieran parecer camuflarse en la campaña", porque "el PSOE y sus dirigentes, también Emiliano García-Page, están trabajando para que siga Pedro Sánchez"

Núñez ha destacado la unidad del Partido Popular en torno a Alberto Núñez Feijóo y la importancia de unos comicios en los que “lo que está en juego verdaderamente es el futuro del país”.

Llamada al cambio

El presidente del PP-CLM ha defendido que “España necesita un cambio” y ha destacado que “estas elecciones van de que gane España, no de que gane ningún partido político”.

Paco Núñez a su llegada a la sede del PP en la calle Génova de Madrid. PP CLM

"España gana si Alberto Núñez Feijóo es presidente del Gobierno", ha afirmado Núñez, al tiempo que ha asegurado que todo el Partido Popular va a trabajar para que "gane España ganando el presidente Feijóo"

Por ello, ha vuelto a insistir en la necesidad de que los ciudadanos tengan claro, durante la campaña, que el PSOE y dirigentes como Emiliano García-Page "están trabajando para que siga Sánchez".