El PP carga contra Page tras la rectificación del Ministerio de las listas de espera: "Es el Gobierno de las trampas"

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha definido al Gobierno de Emiliano García-Page como "el de las trampas y las mentiras". Y ha reclamado explicaciones sobre los datos que ofrece el Ejecutivo autonómico tras la rectificación de las cifras de listas de espera sanitarias de diciembre de 2025.

Hernández ha defendido el derecho de los ciudadanos a saber cuál es la realidad que se vive en Castilla-La Mancha. Y ha alertado de que las cifras que utiliza el Gobierno regional "no son datos ni completos ni fiables".

"Cuando se comprueban los datos que da el Gobierno, estamos comprobando que nos están estafando", ha afirmado, en relación a la actualización realizada por el Ministerio de Sanidad de los datos de las listas de espera en Castilla-La Mancha.

Según ha detallado, la lista de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica pasa de 36.260 a 36.491 personas, mientras que la demora media aumenta de 92 a 117 días, lo que supone 231 pacientes más y 25 días más de espera.

"Los datos iniciales no eran reales y han tenido que ser rectificados porque no eran ciertos. Pido al Gobierno de Castilla-La Mancha que explique por qué los ciudadanos tuvieron primero un dato y después otro. ¿Es real este último dato? ¿Hubo una manipulación deliberada de los datos? ¿Por qué cambia el dato oficial? ¿Cuándo se detectó el problema? ¿Por qué hubo ese problema y qué garantías existen para que esto no vuelva a ocurrir?", ha cuestionado.

Mismo problema con la Educación

Por otro lado, ha trasladado sus críticas al ámbito educativo y a los resultados del informe PISA, preguntándose dónde termina ese relato político del Gobierno de Emiliano García-Page y dónde empieza la realidad que muestran los datos.

Hernández ha señalado que Castilla-La Mancha pasó de 519 puntos en Ciencias en 2015 a 475 en 2022; de 522 a 468 puntos en Lectura, y de 499 a 457 en Matemáticas. Y ha valorado que una política pública no se puede evaluar únicamente por lo que dice el Gobierno sobre ella, sino que "se debe comprobar".

Además, ha cuestionado la preparación de los alumnos para las pruebas y ha calificado de "inaudito que se les entrenase y se les preparase para poder hacer esas pruebas".

Por ello, ha reclamado al Ejecutivo regional "explicaciones concretas sobre qué datos se enviaron inicialmente, por qué después tuvieron que ser corregidos, quién revisó esos datos, en base a qué se revisaron y por qué hubo que hacer esas rectificaciones".

"Los ciudadanos no deberían tener que esperar a una rectificación, sino que deberían poder conocer la realidad desde el principio. Es una pena que sean incapaces de dar los datos reales porque intentan maquillarlos para tapar su pésima gestión y su incompetencia", ha sentenciado.