Page reconoce su temor a que el 'efecto Sánchez' le haga perder el Gobierno de Castilla-La Mancha: "Es dolorosísimo"

Emiliano García-Page no oculta su temor: que el desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez penalice al PSOE y le cueste la Junta de Castilla-La Mancha en las elecciones autonómicas de mayo de 2027.

Durante una entrevista en Las Mañanas de RNE con Juan Ramón Lucas —emitida este miércoles desde la Catedral de Toledo por su VIII Centenario—, el presidente castellanomanchego ha reclamado un adelanto de las elecciones generales.

Su objetivo es claro: que los ciudadanos puedan valorar la gestión de la Moncloa de forma independiente y evitar que los comicios territoriales se conviertan en un plebiscito sobre líder del Ejecutivo. A su juicio, el actual nivel de tensión política provoca que cualquier conversación "empiece o acabe en Pedro Sánchez".

Page ha argumentado de nuevo que las elecciones generales deben celebrarse primero, para que la crispación nacional no eclipse a los candidatos autonómicos y locales. "Espero que no se quieran esconder detrás de las municipales y autonómicas", ha señalado en referencia a la estrategia de Ferraz y oponiéndose frontalmente a la posible celebración de un 'superdomingo' electoral ya descartado por Sánchez.

Para ilustrar este riesgo, ha recordado con amargura la campaña anterior: "Hace cuatro años se habló mucho más de Bildu que de los hospitales que habíamos construido en Castilla-La Mancha. Para mí eso es dolorosísimo, aparte de peligroso en términos electorales".

Si las autonómicas y municipales de mayo de 2027 se celebran antes que las generales, Page tiene claro que los votantes utilizarán las urnas para castigar a Sánchez, ha pronosticado que dirán: "Si no lo has entendido, te lo vamos a explicar tres veces más”.

El precedente de 2023

La inquietud de Page cobra sentido al observar su trayectoria electoral en Castilla-La Mancha. Tras gobernar en coalición con Podemos en 2015 y lograr una holgada mayoría de 19 diputados en 2019, las elecciones de 2023 encendieron las alarmas.

El PSOE conservó la mayoría absoluta, pero con el margen más estrecho posible: 17 escaños frente a los 12 del PP y 4 de Vox. Un solo diputado menos habría abierto la puerta a un gobierno de derechas.

El presidente autonómico está convencido de que la situación nacional ya les pasó factura entonces: "Ya en las últimas elecciones nos perjudicaron claramente. Teníamos que haber tenido muchísima más mayoría".

Por ello, ha alertado del peligro de repetir este escenario en 2027. "Hemos perdido muchísimos ayuntamientos y autonomías por responsabilidad de la política nacional; que eso ocurra otra vez sería todavía tres veces más grave", ha insistido.

En aquella cita electoral de 2023, el PSOE de Castilla-La Mancha cedió importantes ayuntamientos como los de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, Talavera de la Reina o Puertollano.

Una legislatura "demoníaca"

Preguntado directamente por la fecha ideal para convocar las elecciones generales, Page ha sido tajante: "Cuanto antes. Hace ya mucho tenía que haber sido".

El líder castellanomanchego ha definido el actual mandato de Sánchez como una "legislatura demoníaca" y un "laberinto sin salida", lastrado por alianzas que han forzado a los socialistas a hacer "todo lo contrario de lo que hemos prometido".

Finalmente, ha tildado de "absurdo" el intento de gobernar sin un respaldo parlamentario sólido y ha reprochado al Ejecutivo que acumule cuatro años sin lograr aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.