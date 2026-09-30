Page considera los 'decretos Maricarmen' un "torniquete" y acusa al Gobierno de no tener una "estrategia" para vivienda

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha descrito los dos decretos aprobados este martes en Consejo de Ministros como un "torniquete" pensado para "parar la hemorragia" que ha generado el caso de Maricamen y ha acusado al Gobierno de carecer de una "estrategia" en materia de vivienda.

"Es una medida posibilista que no resuelve los problemas que existían el día antes del desahucio de Maricarmen", ha reflexionado el regidor autonómico en una entrevista en Las Mañanas de RNE en la Catedral de Toledo, donde ha apuntado que con estas dos normas que tienen que ser convalidadas el viernes en el Congreso de Ministros, se "intenta sumar peras con manzanas".

Page ha profundizado en su reflexión señalando que "España necesita una estrategia en materia de vivienda que sea coherente" frente a unos decretos que recogen "medidas antagónicas porque tienen que ser votados tanto por los que están a la izquierda del PSOE como por el fascismo independentista" en alusión a Junts.

El barón castellanomanchego ha apuntado a la "ausencia de oferta" como el principal problema que ahora afecta al mercado. Por eso ha abogado por "quitarnos los tapujos y las telarañas ideológicas" para legislar, ya que, bajo su punto de vista, "está claro que hay que construir más vivienda de todo tipo".

"Este asunto necesita de tenacidad, estrategia, tiempo, solvencia y un Gobierno con estabilidad política que tendrá que emplear no menos de cinco años" para poner en marcha todas las medidas necesarias para ampliar el mercado, ha pronosticado el político toledano.

Un escenario muy alejado del que actualmente sustenta al Ejecutivo de Pedro Sánchez, necesitado de los votos de "los independentistas que quieren destrozar el país porque no les interesa que nada funcione bien en España" y de los socios de Gobierno de Sumar, "quienes creen que todos los que se dedican a la construcción son unos golfos", ha apostillado.

Page también ha lamentado que un problema de esta envergadura y en el que entran en juego multitud de factores, se intente simplificar mediante la "estigmatización" de ciertos sectores como el del alquiler turístico.

"¿Todos los problemas del mercado inmobiliario tienen que ver con el turismo? Pues no", ha argumentado. Como ejemplo ha puesto "algunos cascos históricos que estaría vacíos porque no es rentable vivir allí" o la oportunidad que este tipo de alojamientos supone en "zonas rurales donde la oferta hotelera no existe". "Una parte de estos inmuebles pueden estar socavando el mercado, pero otros no", ha sentenciado.

No ve en peligro la coalición de Gobierno

Page también se ha referido a las fricciones que el desahucio de Maricarmen ha producido entre PSOE y Sumar en los últimos días pero que a su juicio "no van a romper" la coalición de Gobierno.

"Ninguno de los ministros quiere dejar de serlo", ha opinado el presidente castellanomanchego, quien por otra parte sí ha reconocido que le ha "dolido" y le ha parecido "muy grave" que la vicepresidenta Yolanda Díaz "esté apelando a la movilización contra el Gobierno cuando ella es parte del Gobierno". "Me parece una incoherencia. Quizá, lo más decente sería no estar".

De ahí que el barón castellanomanchego haya elucubrado que esa hipotética ruptura "no tiene por qué ser lo peor" sino que "lo peor es tener el enemigo dentro".

Críticas al control de fronteras

En otro orden de cosas, el presidente de Castilla-La Mancha no ha pasado por alto la crisis de Ceuta apelando al Gobierno central a "cumplir su función de control de las fronteras" en lugar de "echar la culpa a los demás" en relación al reparto de menores no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas.

"El problema es que el Gobierno no cumple con sus obligaciones", ha insistido en relación a la salvaguarda de la frontera. A partir de ahí ha señalado que el Gabinete de Sánchez sigue una estrategia de "quitarse los problemas" señalando a otros cuando "las comunidades autónomas acogemos a los menores como podemos".

"Tenemos un sistema de acogimiento diseñado para acoger a 20.000 menores y de repente tenemos que dimensionarlo para 50.000 y quien sabe si en un futuro para 200.000. Si nos cargan con esta responsabilidad, por lo menos que el Gobierno no la financie", ha pedido Page.

El presidente castellanomanchego ha terminado su intervención volviendo a subrayar la necesidad de un "pacto de Estado" en materia de inmigración que "ponga freno a la sensación de puertas abiertas".