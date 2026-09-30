Page, este miércoles en el II Congreso de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha. JCCM

Con la mirada puesta en 2036: Page tiene en mente un proyecto "a diez años vista" para Castilla-La Mancha

Emiliano García-Page ha anunciado este miércoles que el Debate sobre el Estado de la Región del año 2026, el último de la actual legislatura, se celebrará los próximos 14 y 15 de octubre.

El presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que será "el Debate con más iniciativas y propuestas de los últimos 40 años" y ha desvelado que durante su intervención planteará "un objetivo a diez años vista", algo que contrasta con la tónica habitual de inestabilidad y cortoplacismo que condicionan la política nacional.

Esta declaración es especialmente significativa teniendo en cuenta que Page todavía no ha confirmado si se presentará a la reelección en las elecciones autonómicas de mayo de 2027.

El dirigente socialista, que preside Castilla-La Mancha desde 2015, ha explicado en ocasiones anteriores que necesita realizar previamente una reflexión en el ámbito familiar antes de tomar una decisión sobre su futuro político.

Pese a mantener abierta esa incógnita, Page ha planteado este miércoles un horizonte político de una década al frente del Ejecutivo autonómico, que iría mucho más allá de las próximas elecciones de mayo de 2027 y de la actual legislatura.

Tercer Sector

El anuncio se ha producido durante la inauguración del II Congreso de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, donde el presidente regional ha recibido además un reconocimiento por parte de esta organización.

Page ha recomendado a los representantes del Tercer Sector que estén atentos al próximo Debate de la Región porque, según ha avanzado, muchas de las medidas que presentará les afectarán "positivamente".

En esa línea, ha anunciado que "el próximo presupuesto" de la Junta "va a llevar uno de los mayores incrementos de todas las partidas" en lo que se refiere a la financiación del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, con un "7,6 %" de aumento.