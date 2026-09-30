Menos impuestos y burocracia, o mejoras urbanísticas: las recetas de Núñez para atraer inversión a Castilla-La Mancha

Paco Núñez durante su visita a los terrenos del futuro centro de datos de Meta en Talavera. E.E. CLM

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha comprometido a generar un nuevo modelo para favorecer la llegada de inversiones a Castilla-La Mancha si se convierte en presidente en las elecciones de mayo de 2027.

El líder regional de los 'populares' ha concretado que este plan pasaría por bajar impuestos, agilizar burocracia y mejorar las condiciones urbanísticas, de comunicación y de transporte para así posibilitar un marco de generación de empleo y riqueza para avanzar en la reindustrialización de la región.

Núñez ha anunciado este compromiso durante su visita, junto al alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, a los terrenos donde se ubicarán las instalaciones de Meta, una inversión que ha calificado de "importantísima" y que supondrá la llegada a la ciudad de uno de los centros de datos más importantes que van a llegar a nuestro país, ha recogido el PP en nota de prensa.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha asegurado que, cuando llegue al Gobierno, va a generar esas condiciones necesarias para atraer inversión extranjera a Castilla-La Mancha sea “rápido y eficaz”.

"Vamos a generar empleo, vamos a traer inversiones, vamos a albergar sedes de nuevas industrias", ha afirmado Núñez, que ha defendido que este cambio debe permitir avanzar hacia una reindustrialización de Castilla-La Mancha que tiene que llegar de la mano del Partido Popular.

Núñez ha defendido que Castilla-La Mancha necesita generar unas condiciones que permitan a las empresas instalarse, crecer y crear empleo, y ha criticado que actualmente la burocracia regional sea "muy lenta".

Un ecosistema muy diferente al actual, en el que según ha precisado "se eternizan los expedientes burocráticos" y pueden pasar "meses, cuando no años" hasta conseguir los permisos. En este sentido, ha estimado necesario realizar cambios en determinadas legislaciones que considera fundamentales como la normativa urbanística y otras leyes administrativas vinculadas con la gestión del suelo para permitir la instalación de nuevas empresas, zonas logísticas y desarrollos de industria tecnológica.

El líder de los populares castellanomanchegos también ha criticado la política fiscal de la región y ha asegurado que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma en la que más impuestos se pagan del país junto con Cataluña.

Del mismo modo, ha apuntado que estas situaciones se suman a otras como el hecho de que "el Gobierno de Emiliano García-Page no haya llevado a cabo ni un solo kilómetro de autovía, ni una sola vía rápida para favorecer la movilidad" en los últimos once años.

Proyecto de Meta

Durante su visita a los terrenos de Meta, Núñez ha puesto este proyecto como ejemplo de la importancia de que la política no puede primar sobre la gestión, y ha defendido que los intereses políticos "no pueden primar sobre la gestión en la que hay depositados intereses generales para con los ciudadanos".

En este sentido, ha advertido que proyectos de inversión de esta envergadura no pueden retrasarse por "un interés partidista que puede beneficiar a un partido político concreto".

Núñez ha lamentado que "Meta ha sufrido muchísimos retrasos" y ha puesto en valor el trabajo realizado por el alcalde de Talavera y por la propia empresa para superar "muchísimas trabas" y conseguir que finalmente Meta vaya a ser una realidad. Una llegada que "va a transformar" una parte muy importante del Polígono Industrial Torrehierro, además de dar nuevas oportunidades a la ciudad y abrir un abanico de posibilidades en torno a la industria del dato y las nuevas tecnologías.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha concluido afirmando que, cuando sea presidente de la Junta de Comunidades, apostará para que el centro de Meta llegue en toda su extensión y permita generar un foco de actividad, de economía industrial vinculada con las nuevas tecnologías, con la innovación y con el dato.

Inversión de 750 millones

Núñez ha estado acompañado en la visita del alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, quien ha confiado en que su llegada al Palacio de Fuensalida se traduzca en que "Talavera sea por fin ese foco de crecimiento de la zona oeste de Castilla-La Mancha".

Gregorio ha destacado la importancia del último paso dado por Meta con la monetización del 49 % del terreno que corresponde al Ayuntamiento y ha sostenido que “sólo estamos esperando a que la empresa presente el proyecto básico para empezar con las obras”.

El alcalde ha recordado que el centro de datos de Meta “es muy importante para la zona centro de España, uno de los más importantes que se va a hacer en nuestro país”, y ha recordado que contará con una inversión de casi 750 millones de euros “y va a poner a Talavera de la Reina en el mapa mundial de centros de datos”.