Castilla-La Mancha reduce su deuda al 28,1 % del PIB, pero sigue entre las regiones más endeudadas de España

Castilla-La Mancha ha reducido en 1,2 puntos porcentuales el peso de su deuda pública sobre el PIB en el último año, hasta situarlo en el 28,1 % en el segundo trimestre de 2026.

Pese a ello, según los datos publicados este miércoles por el Banco de España, Castilla-La Mancha continúa situada entre las comunidades autónomas con mayor nivel relativo de endeudamiento, empatada con Cataluña y solo por debajo de la Comunidad Valenciana (40 %) y Murcia (30,8 %). La media de las autonomías se sitúa en el 20,4 % del PIB.

Cinco comunidades se mantienen por debajo del 13% que establece como referencia la Ley de Estabilidad: Navarra (8,4%), Canarias (10,9%), País Vasco (11,7%), Madrid (12,3%) y Asturias (12,5%).

El Gobierno regional comandado por el socialista Emiliano García-Page ha destacado que la comunidad es la segunda de España que más ha rebajado este indicador en términos interanuales, solo por detrás de Navarra.

El Ejecutivo autonómico subraya además que la reducción es muy superior a la registrada por el conjunto de las comunidades autónomas, cuya ratio ha bajado cinco décimas en el mismo periodo.

Según ha recordado, Castilla-La Mancha ha pasado del 35,3 % de junio de 2015 al 28,1 % de junio de 2026, una disminución acumulada de 7,2 puntos.

Deuda de récord

En el conjunto de España, la deuda de las Administraciones Públicas alcanzó entre abril y junio los 1,763 billones de euros, un nuevo máximo histórico y un 4,3 % más que un año antes.

Sin embargo, su peso sobre el PIB se redujo 1,8 puntos, hasta el 101,4 %, la misma ratio registrada en el primer trimestre.

El dato llega después de que el Banco de España haya avanzado que en julio la deuda cayó al 99,9 % del PIB, situándose por debajo del 100 % por primera vez desde febrero de 2020.

Por administraciones, la deuda de las comunidades autónomas alcanzó los 355.241 millones de euros, un 3,6 % más que un año antes, mientras que las corporaciones locales redujeron su endeudamiento un 8,3 %, hasta los 21.394 millones.

La Administración Central concentró 1,613 billones de euros, equivalentes al 92,8 % del PIB, mientras que la deuda de la Seguridad Social ascendió a 136.178 millones, un 7,9 % más interanual.

En este contexto, el Gobierno de España mantiene como objetivo cerrar 2026 con una deuda inferior al 100 % del PIB, concretamente en el 99,3 %, adelantando un año la previsión inicial para cruzar ese umbral. El Banco de España ya ha situado la ratio por debajo de esa barrera en su avance de julio.

El Gobierno de Castilla-La Mancha defiende, por su parte, que está haciendo "compatible mantener unas finanzas públicas saneadas con el compromiso de no escatimar recursos públicos para atender a los colectivos más vulnerables e impulsar la actividad económica".