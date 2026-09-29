El trasvase Tajo-Segura estará cerrado hasta 2027: la CHT invertirá 1,2 millones en reparar dos averías

El trasvase Tajo-Segura no volverá a estar operativo hasta el año 2027 después de que se hayan detectado dos averías en las provincias de Guadalajara y Albacete que obligan a paralizar la actividad. Los primeros cálculos son que las obras se prolonguen entre cuatro y cinco meses, y tengan un coste de 1,2 millones de euros.

Esta información ha sido confirmada este martes por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que ha tomado la decisión de cortar el flujo de agua ante el riesgo de "colapso" que padece la infraestructura.

Y es que los primeros trabajos han constatado la destrucción y hundimiento de varios paños de hormigón y la aparición de oquedades en el terreno.

Desde la CHT apuntan a que el deterioro del revestimiento se ha visto acelerado por los episodios de lluvias torrenciales acontecidos en los dos últimos años hidrológicos.

Las averías, detectadas el pasado 14 de septiembre a raíz de unas filtraciones inusuales que obligaron al vaciado del canal, se localizan en el tramo de Riansares (Almonacid de Zorita, Guadalajara) y en el del Talave (Liétor, Albacete), este último situado antes de la Central Hidroeléctrica de Fontanar I.

Las labores de rehabilitación ya iniciadas abarcan la demolición y saneo de las partes dañadas, la reconstrucción integral de los tramos, la ejecución de nuevos drenajes y la impermeabilización completa de la sección afectada.

Historial de roturas

Estas dos averías se suman a un largo historial que ha obligado a cerrar la infraestructura de manera ocasional. La última se produjo en agosto de 2025, cuando otra rotura también en Liétor, obligó a vaciar el canal. En aquella ocasión, los trabajos se prolongaron durante un mes y medio, hasta el 1 de octubre.

Con anterioridad, el trasvase también permaneció vacío entre el 1 de septiembre de 2020 y el 20 de marzo de 2021 a causa de unas filtraciones en el dique principal del embalse de La Bujeda.

Cabe recordar que si una avería impide completar un trasvase, el volumen pendiente no desaparece necesariamente: puede quedar registrado y recuperarse después, siempre dentro de los plazos y condiciones que establece la normativa.