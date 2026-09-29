Núñez promete recuperar el convenio sanitario con Madrid y construir otro centro de salud en Seseña si llega a la Junta

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha comprometido este miércoles a cumplir con dos de las reivindicaciones históricas en materia sanitaria del municipio de Seseña: la recuperación del convenio sanitario con la Comunidad de Madrid y la construcción de un centro de salud en el barrio de El Quiñón, iniciativa que llevará .

Durante una reunión con el alcalde del municipio, Jaime de Hita, el líder regional del PP ha señalado que Seseña necesita del apoyo de la Administración autonómica “para poder crecer y para poder culminar los proyectos de futuro en los que trabaja el Gobierno municipal" y ha destacado especialmente la situación de El Quiñón, un barrio en el que "ya viven más de 15.000 personas" y que cuenta con “una capacidad de crecimiento importantísima".

Una de esas gestiones que ayudaría tanto a El Quiñón como a Seseña y al resto de la Sagra es la recuperación del convenio sanitario con la Comunidad de Madrid que permitiría a habitantes de municipios de la comarca acceder al servicio de salud madrileño evitando así los desplazamientos al Hospital Universitario de Toledo.

A este respecto, Núñez ha subrayado que el objetivo es “evitar que la frontera burocrática o administrativa sea un problema para los vecinos”, así como “optimizar los recursos sanitarios de la sanidad pública de las comunidades autónomas del entorno”.

Durante el encuentro, el presidente del PP de Castilla-La Mancha ha descrito la situación sanitaria de Seseña como "deficiente", mientras que ha considerado "necesaria" la construcción de la nueva infraestructura sanitaria en el Quiñón.

Carolina Agudo, Paco Núñez y Jaime de Hita. PP CLM

Por ello, Núñez ha confirmado que el Partido Popular de Castilla-La Mancha defenderá en el próximo pleno de las Cortes regionales esta iniciativa "a petición del alcalde y bajo su liderazgo en la ciudad".

De ahí que el presidente del PP de Castilla-La Mancha haya señalado que el próximo presupuesto debe contar con “las partidas económicas suficientes para la construcción de centro de salud” y también con “las partidas económicas para poder tener el personal necesario para atender a una población que no deja de crecer”.

Núñez también se ha comprometido al aumento del personal sanitario en Seseña. “Es un compromiso que vamos a defender el próximo jueves en el pleno”, ha señalado, al tiempo que ha añadido que, “en el caso de que no salga adelante”, “dentro de ocho meses cuando llegue al Gobierno regional se aumentará la plantilla de personal sanitario en Seseña para dar a los vecinos de El Quiñón el tratamiento sanitario que se merecen”.

De Hita reclama avances

Por su parte, el alcalde de Seseña, Jaime de Hita, ha reclamado una respuesta urgente a las necesidades de Seseña, un municipio cuyo crecimiento “tiene que ir acompañado de los servicios públicos necesarios”.

De Hita ha señalado como principales retos el transporte, la ampliación de plazas educativas y, especialmente, la sanidad, con el centro de salud de El Quiñón como una infraestructura “imperiosa” y pendiente desde 2019.

El regidor municipal ha criticado que en 2026,siga sin haber avances sobre el proyecto y construcción del centro de salud. Además, ha reclamado recuperar el convenio sanitario con la Comunidad de Madrid para facilitar la atención de los vecinos y favorecer su empadronamiento.