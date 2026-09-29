Hernando celebra el "consenso" en la Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha y el PP niega "ninguna negociación"

La Ley de Urbanismo y Vivienda de Castilla-La Mancha avanza en su tramitación parlamentaria después de que ningún grupo de las Cortes regionales haya presentado una enmienda a la totalidad dentro del plazo establecido.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha atribuido este escenario a las conversaciones mantenidas con las formaciones políticas y ha asegurado que "las negociaciones con los grupos parlamentarios de las Cortes dan sus frutos".

"Seguiremos buscando el consenso en el debate de las enmiendas parciales por el bien de la gente de nuestra tierra", ha añadido Hernando en un mensaje publicado este lunes en su cuenta de X.

Las negociaciones con los grupos parlamentarios de @cortesclm dan sus frutos: No se han presentado enmiendas a la totalidad a la pionera Ley de Urbanismo y

Vivienda.



Seguiremos buscando el consenso en el debate d las enmiendas parciales por el bien de la gente de nuestra tierra. — Nacho Hernando (@Nacho_Hernando) September 29, 2026

El siguiente paso será precisamente el debate de las 122 enmiendas parciales registradas por los tres grupos parlamentarios. El PP ha presentado 58, Vox 51 y el PSOE 13, estas últimas de carácter técnico.

Las propuestas deberán ser calificadas por la Mesa de las Cortes y posteriormente debatidas en la Comisión de Fomento, antes de la aprobación del dictamen que permitirá que el texto llegue al Pleno.

La ausencia de enmiendas a la totalidad supone, por tanto, que ninguno de los grupos ha planteado el rechazo global del texto como alternativa a su tramitación, aunque el contenido de la futura ley continúa abierto a modificaciones a través de las enmiendas parciales.

El PP niega que haya existido una negociación

Precisamente este punto ha vuelto a enfrentar al Gobierno regional y al Partido Popular. El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha negado este martes que haya existido un proceso de negociación con el Ejecutivo autonómico, pese al mensaje difundido por Hernando.

Núñez ha asegurado que "no ha habido ninguna negociación en la Ley de Vivienda" y ha explicado que únicamente se produjo una reunión informativa convocada por el consejero para explicar a los grupos la iniciativa legislativa. "Nos informó de que iba a traer una ley y nos leyó la ley", ha afirmado.

El PP ya había rechazado el pasado sábado que existiera un proceso negociador y había señalado que el Gobierno regional únicamente les había convocado a una reunión. Por su parte, la Junta sostuvo entonces que no existía ningún pacto cerrado y que estudiaría las enmiendas planteadas por los 'populares'.

La discrepancia llega después de que el propio Hernando asegurara el pasado viernes que las negociaciones con PP y Vox estaban "muy avanzadas". El Gobierno regional defiende que la reforma busca facilitar el acceso a la vivienda, incrementar la oferta disponible y reducir los plazos administrativos.

58 enmiendas del PP

El PP será el grupo que más modificaciones ha registrado, con un total de 58 enmiendas. Según ha explicado Núñez, sus propuestas se concentran principalmente en dos bloques: la normativa de suelo y la fiscalidad.

En materia urbanística, el líder de los 'populares' ha cuestionado que el texto socialista contemple adecuadamente el crecimiento poblacional y urbano de Castilla-La Mancha.

A su juicio, las modificaciones de la normativa del suelo deben permitir un crecimiento "sostenido, coherente y ordenado", de manera que la construcción de viviendas y la creación de nuevos servicios avancen de forma paralela.

El segundo bloque de las enmiendas del PP está relacionado con la reducción de impuestos. Núñez también ha criticado que la proposición de ley no incluya, a su juicio, una memoria económica que permita conocer la financiación necesaria para desarrollar sus medidas.

El presidente regional del PP ha vinculado además esta cuestión con la política de vivienda desarrollada por el Ejecutivo de Emiliano García-Page y ha cuestionado los resultados de sus años de gobierno.

Más enmiendas por otros grupos

Junto a las 58 propuestas del PP, Vox ha registrado otras 51 enmiendas al texto, mientras que el Grupo Socialista ha presentado 13 de carácter técnico. En total, son 122 modificaciones que tendrán que ser examinadas durante la tramitación parlamentaria.

La proposición de ley pretende introducir modificaciones en diferentes instrumentos normativos relacionados con el suelo, la vivienda y el urbanismo.

Entre las medidas anunciadas por la Junta figura el incremento de hasta un 20 % de la edificabilidad y hasta un 30 % de la densidad en determinadas parcelas destinadas a vivienda protegida, así como la posibilidad de aumentar hasta dos alturas. También plantea reducir los plazos de tramitación urbanística en determinados ámbitos.

El PP anuncia su propia ley para mayo

El cruce de mensajes entre ambas partes ha continuado también en redes sociales. A la publicación de Hernando celebrando que no hubiera enmiendas a la totalidad respondió el diputado del PP Nacho Redondo, quien defendió que su formación ha optado por presentar una batería de modificaciones al texto en lugar de plantear una alternativa a la totalidad.

"Hemos preferido al texto alternativo algo más útil: presentar una batería de enmiendas para mejorar vuestro texto y aportar soluciones al problema de la vivienda en la región", ha señalado Redondo.

El diputado 'popular' ha añadido que el PP tiene previsto presentar su propia ley de vivienda en mayo, vinculando esta iniciativa a la llegada de su formación al Gobierno regional.