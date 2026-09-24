Castilla-La Mancha hace lobby en Bruselas para convertir en estratégica la mina de wolframio de Puertollano

El Gobierno de Castilla-La Mancha ya trabaja para conseguir que la planta de procesado y refinado de wolframio que se instalará en Puertollano (Ciudad Real) sea reconocida como proyecto estratégico por la Unión Europea.

Esta declaración, según ha avanzado este jueves el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, permitiría al proyecto acceder a más ayudas y contar con mayor respaldo de las instituciones comunitarias.

Caballero ha explicado, en el marco de la reunión de la mesa del Comité Europeo de las Regiones que se celebra en Irlanda, que el Ejecutivo autonómico está realizando gestiones para mantener un encuentro con el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de las materias primas estratégicas.

"Estamos haciendo gestiones en este momento para mantener un encuentro al máximo nivel directamente con el vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de las materias primas que son estratégicas", ha señalado Caballero, en referencia al anuncio realizado la pasada semana por el presidente regional, Emiliano García-Page, sobre la instalación en Puertollano de esta planta.

La infraestructura estará destinada al procesado y refinado del wolframio que se extraerá de la mina de Abenójar, también en la provincia de Ciudad Real, y está previsto que genere más de 200 empleos en Puertollano.

La mina de Abenójar ya tiene el reconocimiento europeo

El vicepresidente segundo ha destacado que para la Junta es "fundamental" que la planta consiga "la consideración y el reconocimiento de las instituciones europeas como proyecto estratégico".

Según ha explicado, esta declaración permitiría a inversores, promotores y empresarios acceder a más ayudas y mejores subvenciones, además de proporcionar al proyecto una mayor dimensión y protección europea.

Caballero ha recordado que el proyecto minero de Abenójar ya fue reconocido como estratégico por la Unión Europea, por lo que ahora el objetivo del Gobierno regional es lograr esa misma consideración para la planta de procesado y tratamiento que se ubicará en Puertollano.

"Estamos hablando de que en estos momentos hay en Europa una ley que protege todo lo que tiene que ver con las materias primas esenciales y el wolframio, que se va a extraer en la mina de Abenójar y que se va a procesar en Puertollano, lo es", ha apuntado.

De esta forma, la Junta pretende que la planta pueda beneficiarse también del marco europeo de apoyo a las materias primas estratégicas y reforzar así el proyecto industrial previsto en la ciudad minera.

Caballero ha vinculado además la iniciativa con la necesidad de generar empleo y actividad económica en las zonas rurales, uno de los asuntos abordados durante la reunión del Comité Europeo de las Regiones.

En este sentido, ha defendido que las políticas europeas deben contribuir a garantizar "el derecho de las personas a vivir en su pueblo" y disponer de "oportunidades de desarrollo, de bienestar y de buenos servicios".

"Hay que apostar por que haya oportunidades de empleo, que haya industrias para garantizar el derecho a vivir donde cada uno quiera", ha señalado.

Castilla-La Mancha acogerá la comisión NAT

Por otro lado, la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, ha informado de que el Gobierno regional ultima los preparativos para la reunión de la Comisión NAT de Recursos Naturales del Comité Europeo de las Regiones, que se celebrará por primera vez en Castilla-La Mancha la próxima semana.

La agenda comenzará el 1 de octubre en Tomelloso y Campo de Criptana, en la provincia de Ciudad Real, y continuará el 2 de octubre en Toledo, concretamente en el edificio de San Pedro Mártir.

Rodrigo ha destacado que la celebración de esta comisión en Castilla-La Mancha permitirá abordar asuntos que afectan a distintas regiones europeas y mostrar las políticas que se están desarrollando en la comunidad autónoma.

Directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo. JCCM

Entre los asuntos incluidos en la agenda estarán los incendios forestales, un punto en el que participará la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

La responsable autonómica explicará en este foro la experiencia de Castilla-La Mancha en la gestión de los incendios y las dificultades a las que se enfrentan las regiones ante este tipo de emergencias.

La comisión contará con más de un centenar de representantes de regiones de Alemania, Francia, Italia, Portugal, República Checa y Hungría, entre otros territorios europeos.

Rodrigo ha señalado que el encuentro permitirá poner en común problemas compartidos por las distintas regiones y exponer las medidas que se están aplicando en Castilla-La Mancha en materias relacionadas con los recursos naturales.