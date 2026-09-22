Una trabajadora de 40 años gana al INSS en Castilla-La Mancha y cobrará una pensión vitalicia de 1.230 euros al mes

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha confirmado la incapacidad absoluta de una auxiliar de enfermería de 40 años de Albacete tras años de lucha judicial para que se le reconozca la situación. Tendrá derecho a una pensión vitalicia del 100% de su base reguladora, fijada en 1.230,95 euros.

La mujer fue declarada en situación de incapacidad permanente absoluta el 22 de febrero de 2022 debido a una hemorragia intracerebral espontánea y otras patologías asociadas durante su embarazo.

Tras someterse a un expediente de revisión de grado de oficio por el INSS en enero de 2024 se propuso y aceptó modificar su grado a incapacidad permanente total, fijando la nueva pensión con una base reguladora de 1.230,95 euros mensuales y un porcentaje del 55%.

La mujer interpuso una reclamación contra la resolución, pero fue desestimada, por lo que solicitó judicialmente el mantenimiento de la incapacidad permanente absoluta alegando la persistencia de "diversas limitaciones orgánicas, funcionales, cefaleas, mareos y secuelas neurológicas y emocionales relevantes".

Sin embargo, la entidad gestora sostenía que las dolencias, una vez estabilizadas, "solo le impiden ejercer su profesión de auxiliar de enfermería, siendo el grado procedente el de incapacidad total, por lo que la revisión resultaría ajustada a derecho".

Los magistrados señalan ahora que la rebaja del grado de incapacidad de la mujer se basó en limitaciones físicas específicas, pero al comparar la primera revisión y la segunda "no se aprecia ninguna mejoría real".

"El diagnóstico es idéntico y la trabajadora sigue afectada por hemiparesia, diplopía y cefaleas persistentes, manteniéndose en seguimiento por neurocirugía", expresa la sentencia.

Por ello, el TSJCM ha considerado que no está justificado modificar el grado de la incapacidad permanente absoluta.

No obstante, la sentencia no es firme y podrá ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.