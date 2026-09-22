Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. Cortes CLM

Salarios, cuentas y patrimonio que declaran los diputados de Castilla-La Mancha: de obras de arte a guitarras o caravanas

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este martes las declaraciones de actividades, bienes y rentas de los diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha, un documento en el que todos los parlamentarios rinden cuentas de su patrimonio a excepción del presidente autonómico, Emiliano García-Page y sus dos vicepresidentes -José Luis Martínez Guijarro y José Manuel Caballero- que lo hacen junto al resto del Gobierno.

Además de salarios, cuentas bancarias, bienes inmuebles o propiedades, en la declaración de este año destacan otros elementos menos comunes como los cuadros que posee el presidente del PP, Paco Núñez, en propiedad al 50 % valorados en 8.000 euros, la caravana de la socialista Charo García-Saco, la guitarra Paul Reed Smith Custom 24 del 'popular' Santiago Serrano valorada en 6.098,8 € o la moto Harley Davidson de Francisco José Cobo de Vox.

De todos los representantes parlamentarios, el que tiene un mayor salario es el presidente, el socialista Pablo Bellido, quien ha percibido 82.948,32 € por su cargo parlamentario y 18.757,00 € de indemnización.

Además ha declarado la adquisición de una vivienda de 90 m² en Azuqueca de Henares tras venta de su vivienda previa de 197 m². En el capítulo de otros bienes y saldos, posee cuentas corrientes personales y familiares en Banco Santander por un total conjunto superior a 220.000 €, un seguro de vida de 60.000 € y un vehículo Peugeot 208 GLP del año 2018.

Además, registra un préstamo hipotecario con Banco Santander por 59.388,39 €.

En el PP, su presidente, Paco Núñez, más allá de esa posesión en obras de arte, ha declarado 62.211,24 € de retribución por su labor en las Cortes de CLM y 18.757,00 € de indemnización.

En cuanto a bienes inmuebles, ha declarado una vivienda urbana en Guadalajara al 100% de 109,52 m², mientras en el capítulo de otros bienes y saldos posee participaciones en Alvarado, SL (5.000 €), un plan de ahorro AXA (701,19 €) y saldos en diversas cuentas bancarias por 28.020 € en conjunto además de un préstamo hipotecario por 158.532,00 €

David Moreno, presidente del Grupo Parlamentario Vox, ha percibido 62.211,24 € de sueldo como parlamentario, 18.757,00 € de indemnización, 871,50 € en concepto de locomoción y 2.608,58 € por el arrendamiento de una nave.

Y es que entre los bienes inmuebles que declara se encuentran el 16,66% proindiviso por donación de dos casas, dos naves industriales, dos solares y un local comercial.

De igual modo, declara participaciones en las empresas Sobresuelo, SL (1.000 €) y Mittos Contract, SL (6.859,48 €), saldo en cuentas por 6.146 € y dos vehículos: un Citroën 2 CV valorado en 5.000 € y un BMW Z3 en 13.000 €.

Mesa de las Cortes

Pablo Bellido (Presidente/PSOE)

Salario / Rendimientos percibidos: 82.948,32 € por cargo parlamentario (Presidente de las Cortes), 18.757,00 € de indemnización y 6,05 € de intereses bancarios.

Bienes inmuebles: Vivienda de 90 m² en Azuqueca de Henares (100%, adq. en marzo de 2026 tras venta de su vivienda previa de 197 m²).

Otros bienes y saldos: Cuentas corrientes personales y familiares en Banco Santander por un total conjunto superior a 220.000 €, seguro de vida de 60.000 € y vehículo Peugeot 208 GLP (2018).

Deudas: Préstamo hipotecario con Banco Santander por 59.388,39 €.

Josefa Navarrete (Vicepresidenta primera/PSOE)

Salario / Rendimientos percibidos: 62.211,24 € de las Cortes de CLM y 18.757,00 € en indemnización fija.

Bienes inmuebles: Vivienda en Barrax (149 m²) y ampliación de vivienda (73 m²), ambas al 100%.

Otros bienes y saldos: Planes de pensiones en Unicaja por 11.447,53 €, cuentas bancarias acumuladas por 65.793 € y turismo Toyota Auris (2014).

Deudas: Hipoteca de vivienda en Barrax con Unicaja por 80.512,79 €.

Santiago Lucas-Torres (Vicepresidente segundo/PP)

Salario / Rendimientos percibidos: 60.737,21 € de las Cortes de CLM, 1.474,03 € en prestaciones complementarias/SS, 18.757,00 € de indemnización, 2.618,00 € de locomoción y 4.050,00 € en arrendamientos de locales y pisos.

Bienes inmuebles: Numerosas propiedades en Campo de Criptana (casas, garajes y pisos al 50%, 100% y 33%), casas al 50% en Alcázar de San Juan, Miguel Esteban y Arenales de San Gregorio, y piso heredado al 100% en Madrid (enajenado).

Otros bienes y saldos: Participaciones en sociedades (Agromajanar Consulting por 101.500 €, Agroencina por 60.101,20 €, Hnos. de la Guía Leal por 219.400 € y Reinavisión por 95.000 €), planes de pensiones y seguros (45.278,41 €), cuentas en CaixaBank (76.488 €) y vehículos agrícolas/motos.

Deudas: No declara deudas.

Charo García-Saco (Secretaria primera/PSOE)

Salario / Rendimientos percibidos: 59.575,77 € de retribución de las Cortes de CLM, 18.757,00 € de indemnización y 940,00 € de locomoción.

Bienes inmuebles: Piso en Camarena (72 m², 100%) y 50% de suelo urbano en Camarena (280 m², con edificación para uso deportivo).

Otros bienes y saldos: Cuentas bancarias en CaixaBank por 78.769,20 € acumulados y caravana Knaus Sport 400LK.

Deudas: Préstamo hipotecario con CaixaBank por 13.048,02 €.

Tania Andicoberry (Secretaria segunda/PP)

Salario / Rendimientos percibidos: 62.211,24 € de retribución de las Cortes de CLM, 18.757,00 € de indemnización, 8.036,00 € de locomoción y 312,43 € en intereses.

Bienes inmuebles: 50% de piso (95 m²) y garaje en Almansa; 50% de apartamento en Santa Pola (80 m²); y 12,5% de piso en Albacete (adquirido por herencia no adjudicada).

Otros bienes y saldos: Plan de la Mutualidad de la Abogacía / seguro (150.000 €), saldos bancarios acumulados por 56.010,75 €, Peugeot 407 (1.300 €), Peugeot 208 (3.000 €), moto BMW (3.000 €) y Audi Q3 (2024, 40.000 €).

Deudas: No declara deudas.

Grupo Parlamentario Socialista

Ángel Tomás Godoy (Presidente)

Salario / Rendimientos percibidos: 68.181,94 € de las Cortes de CLM, 18.757,00 € de indemnización, 3.812,19 € de locomoción (Cortes y UCLM), 30.482,67 € de ayudas PAC, 5.048,60 € de actividad agraria, 2.721,27 € como productor de energía y 4.500,00 € por arrendamiento.

Bienes inmuebles: Vivienda con garaje en Cuenca (100%), 50% de vivienda con garaje en Cuenca, 12% de vivienda en Casas de Fdo. Alonso y múltiples parcelas rústicas en Casas de Haro, Casas de Los Pinos, San Clemente y Casas de Fernando Alonso.

Otros bienes y saldos: Acciones en Edelweis (18.000 €), planes de pensiones y fondos por 92.531 €, cuentas bancarias por 80.000 € y turismos Mercedes C 200 y Mercedes A 200.

Deudas: No declara deudas.

Ana Isabel Abengózar Castillo (Portavoz)

Salario / Rendimientos percibidos: 62.211,24 € de retribución íntegra por cargo parlamentario, 18.757,00 € en concepto de indemnización fija y 2.100,00 € en locomoción.

Bienes inmuebles: 50% de un inmueble de uso industrial en Alcázar de San Juan (52 m²).

Otros bienes y saldos: Saldo medio en cuentas bancarias de aprox. 45.000 €, seguro de vida valorado en 50.000 € y vehículo Mercedes GLA (2017).

Deudas: Préstamo con BBVA por 37.236,77 €.

María Isabel Sánchez (Secretaria general)

Salario / Rendimientos percibidos: 45.621,66 € de las Cortes de CLM, 18.757,00 € de indemnización, 3.315,00 € de locomoción y 191,99 € de dividendos en acciones.

Bienes inmuebles: 50% de vivienda (96 m²), dos garajes y un trastero en Albacete; 50% de vivienda en Campillo - Pozo Hondo (125 m²).

Otros bienes y saldos: Acciones de BBVA (2.750 € acumuladas en dos epígrafes), fondos/planes en Nationale-Nederlanden (10.314 €), cuentas corrientes por 42.000 € acumulados y turismo Citroën C5.

Deudas: No declara deudas.

Álvaro Toconar (Portavoz adjunto)

Salario / Rendimientos percibidos: 17.980,72 € de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 32.718,59 € de las Cortes de CLM, 13.604,8 € de indemnización, 161 € de locomoción, 4,36 € de dividendos y participaciones, y 32,69 € de Letras del Tesoro.

Bienes Inmuebles: 100 % de vivienda (52 m²) en Bargas y una plaza de garaje

Otros bienes y saldos: Fondos de inversión de 12.027,53 € y 11.048,27 €, dos cuentas corrientes con 25.227,77 € y cuatro cuentas bancarias con 12.300 €

Deudas: Préstamo hipotecario con Eurocaja Rural de 75.545,4 €.

María Jesús Merino

Salario / Rendimientos percibidos: 45.621,66 € de las Cortes de CLM, 18.757,00 € de indemnización, 2.537,00 € de locomoción, 250,00 € de actividades varias, 1.232,85 € de intereses y 3.600,00 € de arrendamiento.

Bienes inmuebles: Local bajo en titularidad al 100% (168 m²).

Otros bienes y saldos: Participaciones en Alojamientos Sigüenza, S.L. (8.000 €), fondos de inversión y seguros en Ibercaja y Eurocaja Rural por 218.610,40 €, cuentas bancarias con 141.469,61 € acumulados y Audi A3.

Deudas: Disposición en tarjeta de crédito de Banco Santander por 1.991,19 €.

Francisco José Barato

Salario / Rendimientos percibidos: 45.621,66 € de las Cortes de CLM, 18.757,00 € de indemnización y 1.650,00 € en locomoción.

Bienes inmuebles: 50% de vivienda unifamiliar (141 m²) y plaza de garaje en Tomelloso.

Otros bienes y saldos: 50% en cuentas bancarias de Unicaja y Globalcaja (con saldos medios declarados de 13.000 €, 48.000 € y 36.000 €); turismos Dacia Duster (2019) y Ebro S700 PHEV (2026).

Deudas: 50% de préstamo hipotecario en Unicaja (60.657,72 €) y préstamo familiar para reforma (7.500,00 €).

Pablo Camacho

Salario / Rendimientos percibidos: 45.621,66 € de las Cortes de CLM, 18.757,00 € de indemnización y 1.498,50 € de locomoción.

Bienes inmuebles: Finca urbana (109 m²) y garaje cerrado (17 m²) en Manzanares al 100%.

Otros bienes y saldos: Cuentas en CaixaBank (108.700 € en total), imposición a plazo fijo (120.000 €), fondos de inversión de renta fija (15.000 €) y turismo Ford Kuga (2024).

Deudas: Préstamo hipotecario con CaixaBank por 43.620,50 €.

José Antonio Contreras

Salario / Rendimientos percibidos: 45.621,66 € de las Cortes de CLM, 18.757,00 € de indemnización, 1.207,00 € de locomoción, 381,76 € de dividendos, 440,00 € de intereses y 6.600,00 € por arrendamiento.

Bienes inmuebles: 50% de vivienda (160 m²) e inmueble accesorio (152 m²) en Madridejos; inmueble urbano en Toledo al 100% (73 m²).

Otros bienes y saldos: Cartera de acciones (4.116,70 €), fondos y planes de pensiones por 57.987,60 €, saldos bancarios por 130.125,18 € y turismo Audi A4 2.0 TDI.

Deudas: No declara deudas.

Silvia Fernández

Salario / Rendimientos percibidos: 36.613,31 € de las Cortes de CLM, 13.053,28 € como delegada provincial de la JCCM, 2.400,00 € como concejala de Seseña, 15.211,40 € de indemnización y 603,75 € de locomoción.

Bienes inmuebles: 50% de chalet en Seseña Nuevo (280,26 m²) y 50% de dos viviendas unifamiliares en Donhierro (107 m² y 168,80 m²).

Otros bienes y saldos: Cuentas corrientes por 12.651 € acumulados y vehículo Citroën C4 Grand Picasso (2008).

Deudas: 50% de préstamo hipotecario por 37.161,24 €.

Paloma Jiménez

Salario / Rendimientos percibidos: 45.621,66 € de las Cortes de CLM, 18.757,00 € de indemnización y 1.339,00 € en locomoción.

Bienes inmuebles: Vivienda urbana de 160 m² en Saelices al 100% (comprada en 2024).

Otros bienes y saldos: Mutualidad de la Abogacía y planes de ahorro (6.488,34 €), cuentas bancarias por 18.647,46 € y vehículo Volvo XC40 (2024).

Deudas: Préstamo hipotecario en Globalcaja (72.653,90 €) y préstamo personal con BBVA (9.485,52 €).

Antonio Sánchez Requena

Salario / Rendimientos percibidos: 45.621,66 € de retribución de las Cortes de CLM, 18.757,00 € de indemnización, 4.860,00 € de locomoción y 476,74 € en intereses bancarios de ING Direct.

Bienes inmuebles: 50% de vivienda en Caudete (229 m²; consigna haber vendido vivienda anterior y garaje en 2023).

Otros bienes y saldos: Fondo de inversión en ING (8.350,79 €), cuentas en ING Direct por 51.671,71 € en total, y vehículos Seat León y Citroën C5 Aircross.

Deudas: No declara deudas.

Grupo Parlamentario Popular

Paco Núñez (Presidente)

Salario / Rendimientos percibidos: 62.211,24 € de retribución en las Cortes de CLM y 18.757,00 € de indemnización.

Bienes inmuebles: Vivienda urbana en Guadalajara al 100% (109,52 m², formalizada en 2025; declara haber vendido previamente fincas en El Casar y Almansa).

Otros bienes y saldos: Participaciones en Alvarado, SL (5.000 €), 50% de obras de arte/cuadros (8.000 €), plan de ahorro AXA (701,19 €) y saldos en diversas cuentas bancarias por 28.020 € en conjunto.

Deudas: Préstamo hipotecario por 158.532,00 €.

Carolina Agudo (Portavoz)

Salario / Rendimientos percibidos: 62.211,24 € de salario de las Cortes de CLM, 18.757,00 € de indemnización y 6,48 € de intereses bancarios.

Bienes inmuebles: Parcela urbana de 2.500 m² en Toledo (consta vendida el 26/11/2025).

Otros bienes y saldos: Cuentas/libretas de ahorro en Eurocaja Rural por 35.458,40 € en total y turismo Volkswagen Beetle (2012).

Deudas: Préstamo hipotecario de autopromoción por 438.217,42 € (cancelado el 26/11/2025 tras la venta de la parcela).

Lola Merino (Viceportavoz)

Salario / Rendimientos percibidos: 12.877,44 € de las Cortes de CLM, 24.816,37 € en prestaciones de la Seguridad Social, 3.131,40 € de la mutua Solimat, 18.757,00 € de indemnización, 76,50 € de locomoción y 971,91 € en intereses.

Bienes inmuebles: Vivienda en Madrid (100%, 24 m²), 50% de vivienda (132 m²), garaje y trastero en Ciudad Real; cuotas de herencia (entre 7,15% y 14,28%) sobre viviendas, almacenes, naves y fincas rústicas en Pozuelo de Calatrava.

Otros bienes y saldos: Bonos Unicaja (7.001 €), participación en la Sociedad Agraria Los Pocillos (500 €), saldos bancarios acumulados por 519.133,12 € y turismo Mercedes C200 CDI.

Deudas: No declara deudas.

Santiago Serrano (Viceportavoz adjunto)

Salario / Rendimientos percibidos: 42.698,34 € de las Cortes de CLM, 18.757 € de indemnización, 2.250 € de locomoción y 1.451, 79 € de intereses.

Bienes inmuebles: tres fincas urbanas en Talavera de la Reina: 25%, 131,27 m²; 33,34 %, 101,03 m² y 100 %, 1.001,25 m². Una finca rústica (16,6 %, 1,5766 hectáreas).

Otros bienes y saldos: Cuenta nómina y cuenta naranja ING (2.600,04 € + 8.134,03 €), Volkswagen Golf Edition 1,2 TSI, depósito (50.000 €), acciones (275,98 €, 836,28 €, 1.113 €, 957,8 € y 4.977,56 €), Cuenta Sabadell (1.567,06 €) Cuenta Big (255,94 €) y Guitarra Paul Reed Smith Custom 24 (6.098,8 €).

Deudas: No declara deudas.

Juan Antonio Moreno Moya

Salario / Rendimientos percibidos: 52.678,66 € de las Cortes de CLM, 18.757,00 € de indemnización, 5.600,00 € de locomoción y 675,00 € de arrendamiento.

Bienes inmuebles: 50% de vivienda en Hellín (149 m²) y 50% de garaje (12 m²).

Otros bienes y saldos: Cuentas corrientes bancarias con un total acumulado de 67.088,72 €.

Deudas: No declara deudas.

Itziar Asenjo Domínguez

Salario / Rendimientos percibidos: 41.474,16 € de las Cortes de CLM, 18.757,00 € de indemnización y 1.625,00 € en locomoción.

Bienes inmuebles: 50% de vivienda habitual en Guadalajara (164,92 m²).

Otros bienes y saldos: Cuentas corrientes en Banco Santander y CaixaBank con 47.000 € en total; vehículos Peugeot 5008 Allure y Fiat 500.

Deudas: Préstamo hipotecario con CaixaBank (132.610,75 €) y préstamo personal con Santander (19.197,71 €).

María Gil

Salario / Rendimientos percibidos: 45.185,14 € de retribución parlamentaria, 18.757,00 € de indemnización, 3.442,50 € de locomoción y 117,28 € de intereses.

Bienes inmuebles: 50% de vivienda (91 m²), garaje y dos trasteros en Albacete; 50% de vivienda (60 m²) y garaje en Alicante.

Otros bienes y saldos: Plan de pensiones HNA (4.500 €), saldos bancarios por 114.104 € acumulados y 50% de turismo Mercedes GLK.

Deudas: No declara deudas.

José Antonio Martín-Buro

Salario / Rendimientos percibidos: 45.006,36 € de las Cortes de CLM, 18.757,00 € de indemnización, 2.938,00 € de locomoción, 200,13 € en dividendos y 98,71 € en intereses de fondos.

Bienes inmuebles: 50% de vivienda (108 m²), dos garajes y trastero en Cuenca; 50% de vivienda familiar (230 m², adquirida en 2024).

Otros bienes y saldos: Acciones Banco Santander (2.930 €), fondos de inversión en Unicaja (46.979,60 €), plan de pensiones (11.161,04 €), cuentas corrientes (17.000 €) y Peugeot 308.

Deudas: Hipoteca de vivienda familiar por 118.343,09 €.

Nacho Redondo

Salario / Rendimientos percibidos: 41.474,16 € de las Cortes de CLM, 18.757,00 € de indemnización y 1.792,00 € de locomoción.

Bienes inmuebles: 50% de vivienda en Cabanillas del Campo (265 m²).

Otros bienes y saldos: Planes de pensiones con saldo conjunto de 117.632,99 €, cuentas bancarias por 18.103,50 € y cuatro vehículos: motocicleta BMW RT1200, Skoda Octavia, Mitsubishi Montero y Mini.

Deudas: Préstamo hipotecario por 145.316,45 € y otro préstamo por 7.143,75 €.

Grupo Parlamentario Vox

David Moreno (Presidente)

Salario / Rendimientos percibidos: 62.211,24 € de las Cortes de CLM, 18.757,00 € de indemnización, 871,50 € de locomoción y 2.608,58 € de arrendamiento de una nave.

Bienes inmuebles: 16,66% proindiviso por donación de 2 casas, 2 naves industriales, 2 solares y 1 local comercial.

Otros bienes y saldos: Participaciones en Sobresuelo, SL (1.000 €) y Mittos Contract, SL (6.859,48 €), saldo en cuentas por 6.146 € y vehículos Citroën 2 CV (5.000 €) y BMW Z3 (13.000 €).

Deudas: No declara deudas.

Iván Sánchez (Portavoz)

Salario / Rendimientos percibidos: 62.211,24 € de Cortes de CLM, 18.757,00 € de indemnización y 2.250 € de locomoción

Bienes inmuebles: 50 % de vivienda unifamiliar en Alovera (280 m²) y 33,3% de vivienda unifamiliar en Torres de la Alameda (450 m²).

Deudas: Préstamo hipotecario de 85.000 €.

Luis Blázquez (Secretario general)

Salario / Rendimientos percibidos: 37.326,66 € de retribución íntegra, 18.757,00 € de indemnización, 1.403,00 € de locomoción, 371,93 € en rendimientos bancarios y 6.710,55 € por arrendamiento/imputación inmobiliaria.

Bienes inmuebles: Múltiples propiedades urbanas y rústicas adquiridas por compraventa y herencia (participaciones en Ciudad Real, Ogíjares, Poblete, Los Pozuelos, Baza, Cúllar y Pulianas).

Otros bienes y saldos: Planes en Mutualidad de la Abogacía (25.301,91 €), fondos/seguros (175.000 €), saldo bancario (150.000 €) y vehículos Suzuki Vitara, Rover 114 GTi, scooter eléctrica V-Moto CUX y moto Rieju Tango.

Deudas: Hipoteca con Unicaja por 212.592,41 € e hipoteca con CaixaBank por 42.117,53 €.

Francisco José Cobo (Portavoz adjunto)

Salario / Rendimientos percibidos: 37.326,66 € de las Cortes de CLM, 18.757,00 € de indemnización y 3.921,50 € en locomoción.

Bienes inmuebles: No registra inmuebles en titularidad directa en las casillas correspondientes.

Otros bienes y saldos: 100% de las participaciones de Cobo Estudio Ingarq, S.L. (valoradas en 206.876,82 €), plan de pensiones (4.702 €), acción de club social (10.000 €), cuentas corrientes (71.994,70 € acumulados) y vehículos Mercedes C 220 y Harley-Davidson.

Deudas: Préstamo hipotecario en CaixaBank (50%) por 38.290,61 €.