El Gobierno da luz verde a la licitación del AVE Talavera-Talayuela: 14,7 millones y una estación en Oropesa

El AVE pone una nueva pieza sobre el tablero en Toledo: mientras el trazado definitivo por la capital regional sigue en el aire, el Gobierno ha autorizado este martes avanzar con el tramo que unirá Talavera de la Reina y Talayuela. Son 46 kilómetros y una inversión de 14,7 millones de euros para redactar unos proyectos que incluyen, además, la futura estación de Oropesa.

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif Alta Velocidad, la redacción de los proyectos de la conexión de alta velocidad Madrid-Extremadura entre Talavera de la Reina (Toledo) y Talayuela (Cáceres). El valor estimado del contrato asciende a 14,7 millones de euros, sin IVA.

El tramo tendrá una longitud aproximada de 46 kilómetros y permitirá conectar con la línea entre Talayuela y Plasencia, actualmente en construcción. Esta, a su vez, enlazará con el tramo Plasencia-Badajoz, que se encuentra operativo desde 2022.

LAV Madrid-Extremadura redacción proyectos Talavera-Talayuela. Gobierno de España

Uno de los elementos que se definirá durante la redacción de los proyectos será la nueva estación de Oropesa, en la provincia de Toledo, además de la plataforma ferroviaria necesaria para desarrollar el trazado.

Cuatro lotes para desarrollar los 46 kilómetros

El contrato autorizado por el Gobierno se ha dividido en cuatro lotes, correspondientes a los distintos subtramos del recorrido.

El primero corresponde al trayecto entre Talavera de la Reina y Calera y Chozas, de 12,6 kilómetros, y contará con un valor estimado de 4,2 millones de euros. El segundo abarcará los 12,5 kilómetros entre Calera y Chozas y la estación de Oropesa, con un presupuesto de 3,6 millones.

El tercer lote estará centrado en la nueva estación de Oropesa y su entorno, en un tramo de 7,5 kilómetros, y tendrá un valor estimado de 3,8 millones de euros. El cuarto y último comprenderá los 13,2 kilómetros entre la estación de Oropesa y Talayuela, con un presupuesto de 3,1 millones.

Los proyectos también definirán las estructuras necesarias a lo largo del recorrido. El primer subtramo contempla ocho viaductos con una longitud conjunta de unos 650 metros, incluido el cruce sobre la A-5. El segundo contará con otros tres viaductos, que sumarán unos 320 metros, entre ellos una pérgola sobre la autovía.

En el entorno de la estación de Oropesa se ha previsto, además, un viaducto de unos 150 metros. Este tercer lote también deberá contemplar las situaciones provisionales necesarias para mantener el servicio ferroviario durante la construcción. El último subtramo incluirá otros dos viaductos de pequeña longitud.

Gregorio pide que el avance llegue hasta las obras y se cumpla 2030

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha valorado positivamente la autorización de la licitación de los proyectos y ha considerado que supone "un nuevo avance" para una infraestructura que ha calificado de "estratégica" para la ciudad y su conexión con Extremadura.

"Todo avance que suponga acercar la alta velocidad a Talavera es una buena noticia", ha afirmado Gregorio, que ha destacado especialmente que uno de los cuatro lotes corresponda al tramo entre Talavera y Calera y Chozas.

El alcalde también ha señalado que el Ayuntamiento está "deseando que salga el estudio del impacto medioambiental", al considerarlo "fundamental para este proyecto", y ha apuntado a los contactos que se mantienen con la Secretaría de Estado y Adif para avanzar en la definición de la futura estación de Talavera de la Reina.

José Julián Gregorio, alcalde de Talavera de la Reina atiende a los medios de comunicación. Ayuntamiento Talavera de la Reina

"Vamos viendo ya pasos que son muy importantes porque nuestra ciudad no puede esperar más", ha asegurado Gregorio, quien ha defendido que Talavera debe formar parte de esta red de alta velocidad.

No obstante, el regidor talaverano ha querido poner el foco en el alcance real del anuncio: "Hoy hablamos de la redacción de los proyectos, no del inicio de las obras". Por ello, ha reclamado que este avance tenga "la debida continuidad administrativa" y que se siga trabajando para completar el trazado de alta velocidad hasta Madrid.

"Talavera necesita que se cumplan los plazos y que cada paso administrativo se traduzca en el siguiente", ha señalado Gregorio, quien ha insistido en que la ciudad "no puede conformarse con anuncios".

En este sentido, ha reclamado que los trabajos avancen con celeridad para que se cumpla el horizonte de 2030 que, según ha señalado, está comprometido para la finalización de las obras.

Los tramos que permiten acortar plazos

La decisión de comenzar ya la redacción de estos proyectos responde al grado de avance administrativo de los tramos Talavera-Talayuela. El recorrido se corresponde con los tramos III y IV del Estudio Informativo de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura para el trazado entre Madrid y Oropesa.

Según explica el Ministerio de Transportes, estos dos tramos son los que presentan una tramitación más avanzada. Ya han superado los trámites de información pública y alegaciones y se encuentran actualmente en proceso de obtener la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Por ello, Adif Alta Velocidad comenzará la redacción de los proyectos sin esperar a que concluya la tramitación del conjunto del corredor, una decisión que, según Transportes, permitirá acortar los plazos para desarrollar la línea de alta velocidad entre Madrid y Oropesa.

Mientras tanto, el Ministerio continúa con la tramitación de los tramos I y II del Estudio Informativo, correspondientes al recorrido entre Madrid y Talavera de la Reina.

Toledo, todavía pendiente

El anuncio de este martes llega después de que el Ministerio haya optado por replantear la conexión de la alta velocidad con Toledo dentro del corredor Madrid-Extremadura.

El pasado mes de mayo, Transportes comunicó que estudiaría una solución provisional para conectar la línea Madrid-Extremadura con la red existente en Toledo mientras se define el trazado definitivo. La alternativa planteada contempla un ramal provisional entre Pantoja y Bargas para permitir el paso de los trenes sin esperar a que finalice la tramitación del nuevo trazado.

La propuesta se planteó después de que el Ministerio decidiera elaborar un nuevo estudio informativo para analizar el recorrido de la alta velocidad a su paso por Toledo, una cuestión que continúa pendiente de resolución.