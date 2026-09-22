El coronel Juan Luis Vizuete anuncia su cese como delegado de Defensa en Castilla-La Mancha: ya tiene sustituto

El coronel Juan Luis Vizuete dejará su cargo como delegado de Defensa en Castilla-La Mancha el próximo mes de octubre, momento en el que será relevado por el coronel Gabriel Flores Escudero.

Así lo ha anunciado el propio Vizuete durante su alocución en el acto institucional de la Delegación de Defensa en la región, celebrado este martes en Toledo.

Durante su intervención, Vizuete ha aprovechado sus primeras palabras para "saludar al que será el próximo Delegado de Defensa, el coronel don Gabriel Flores Escudero".

A punto de concluir su etapa, el coronel ha querido poner en valor su tiempo al frente de la institución y despedirse de los presentes.

"Reitero mi agradecimiento particular a todas las personas que, durante estos seis años de trabajo me han mostrado su cariño, mucho más allá de la cortesía institucional", ha expresado

El coronel Gabriel Flores Escudero asumirá el cargo de delegado de Defensa en Castilla-La Mancha. Ángela Pulido Díaz

Como broche a su trayectoria profesional, Vizuete ha subrayado su vocación, asegurando que "ha sido para mí un honor finalizar mi carrera militar sirviendo a España desde este puesto".

El acto institucional ha congregado a una destacada representación de autoridades.

Entre los asistentes se encontraban el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido; el subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia; y los senadores Miguel Ángel de la Rosa, Vicente Tirado e Israel Pérez.

La representación municipal ha estado encabezada por la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, acompañada por varios concejales del Ayuntamiento de la capital regional.

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