El veranillo de San Miguel dejará calor esta semana en Castilla-La Mancha: hasta 35 grados estos días

El otoño astronómico comenzará en la madrugada del próximo miércoles, pero arrancará con un ambiente de canícula en buena parte del país. Una masa de aire muy cálido para la época asociada a una cresta sahariana dejará temperaturas muy altas en el interior y sur de la Península en las horas centrales.

No obstante, según ha informado Meteored, las noches serán más frescas, ya que en esta época comienzan a ganar terreno rápidamente a los días.

Este episodio de temperaturas muy altas para finales de septiembre, cuando se da el conocido como veranillo de San Miguel, tocará techo entre el jueves y el sábado.

Los mapas señalan que las temperaturas más elevadas se alcanzarán entre el jueves y el sábado, siendo posiblemente el viernes el día más cálido de la semana en el conjunto de España.

En Castilla-La Mancha, en las zonas de los valles del Tajo y del Guadiana se podrían alcanzar unos 35 grados.

Las mayores anomalías cálidas de Europa

A partir del domingo es probable que la dorsal pierda fuerza y eso permita la llegada de algo más de aire frío en altura y algún frente, traduciéndose en un descenso térmico que se irá generalizando y un ambiente más inestable.

Hasta entonces, predominará el tiempo estable y seco, con precipitaciones muy aisladas y de escasa cuantía.

España será uno de los pocos países de Europa donde prácticamente no lloverá en las siguientes jornadas.