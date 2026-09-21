El TSJCM alerta de que todavía faltan por cubrir 21 plazas de jueces y magistrados en Castilla-La Mancha

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), Pilar Astray, ha asegurado que si bien eran 42 las plazas de jueces y magistrados las que urgía cubrir el pasado año, solo se han solventado la mitad y restan otras 21 por completar, con especial urgencia en las audiencias provinciales de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Guadalajara.

Así lo ha expresado durante una rueda de prensa previa al acto solemne de apertura del curso judicial, donde ha expuesto los datos más significativos de la memoria judicial.

"Es una respuesta importante en plazas que valoramos positivamente, pero no cubre todas las necesidades. Castilla-La Mancha cuenta con una de las ratios más bajas de jueces por habitante", ha afirmado.

Aunque ha detallado que las plazas de las audiencias provinciales son más "acuciantes", también ha apuntado que restan otras en órganos unipersonales en algunos municipios donde "hay un problema estructural", como La Roda, Ciudad Real capital, Almagro, Tomelloso, Tarancón, Orgaz o Valdepeñas.

Asimismo, sería necesario incrementar plazas en las secciones de lo Social de Albacete y Guadalajara, además de en las secciones penales de Ciudad Real, Guadalajara, Albacete y Toledo.

"También falta en Instrucción en Albacete. Si fuera posible, habría que dedicar una parte del esfuerzo a favorecer una especialización compatible en delitos contra la infancia y la adolescencia en los juzgados de Castilla-La Mancha", ha asegurado.

Y ha fijado la prioridad en la "reducción de los tiempos de respuesta al ciudadano, ya que es muy importante que se pueda transmitir a la ciudadanía que los tribunales no somos algo ajeno a la realidad".

Más asuntos pendientes

Por otro lado, Astray ha asegurado que los asuntos pendientes acumulados en los órganos judiciales de Castilla-La Mancha han aumentado en 2025 un 4,6 %, pese a la "alta capacidad resolutiva" de jueces y magistrados.

Ha detallado que en 2025 ingresaron 276.394 asuntos en los tribunales de la región, un 2,6 % menos que el año anterior.

Se resolvieron 264.952, pero la "alta carga" de trabajo ha hecho que la pendencia acumulada haya crecido un 4,6 %, con 220.858 asuntos pendientes a 31 de diciembre de 2025.

"Y todo ello a pesar de una media de casi tres resoluciones al día, incluyendo festivos y vacaciones", ha afirmado.

Por especialidades

La Jurisdicción Penal ha subido en un 3,8 %, con 128.451 nuevos asuntos ingresados. Se trata de "la única especialidad que presenta un aumento de asuntos registrados en 2025", con un incremento de la pendencia del 8,6 %.

En cuanto a la Jurisdicción Social ha destacado que, en 2025, descendió de manera importante la entrada de nuevos asuntos, con un -10,6 % y 16.801 nuevos asuntos sociales.

Astray también ha celebrado los "importantes avances" en el sistema castellanomanchego, como la creación de una plaza específica en violencia de género en Ciudad Real, aunque ha recordado que todavía falta en Cuenca.

Por último, ha señalado que las necesidades actuales también son de edificios, poniendo como ejemplo la "preocupante" situación en Illescas (Toledo), con sedes "en situación muy precaria".

"La buena noticia es que en este 2026 se ha colocado la primera piedra de la nueva infraestructura. Habrá que esperar unos años hasta que sea una realidad", ha sentenciado.