El PP acusa a Page de hacer una "campaña de titulares y engaño" con la financiación mientras "sigue sosteniendo a Sánchez"

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha elevado este lunes la presión sobre Emiliano García-Page por su posición ante el nuevo modelo de financiación autonómica pactado por Pedro Sánchez con ERC.

La secretaria general y portavoz parlamentaria del PP regional, Carolina Agudo, ha acusado al presidente castellanomanchego de montar una "campaña de titulares y engaño" y le ha reclamado que utilice los ocho votos del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso para dejar de sostener al Gobierno de Sánchez.

Agudo ha hecho estas declaraciones ante los medios de comunicación en Toledo, donde ha cuestionado que el debate se centre en qué harán los ocho diputados socialistas de la región cuando la reforma llegue al Congreso.

"Conviene poner las cosas en su sitio porque hay una pregunta que Page lleva muchos años evitando responder y no es qué van a hacer sus ocho diputados cuando llegue la financiación, sino ¿qué está dispuesto a hacer Emiliano García-Page para dejar de sostener a Pedro Sánchez?", ha afirmado.

La dirigente del PP ha contrapuesto las críticas públicas de Page al Gobierno central con el comportamiento de los diputados socialistas castellanomanchegos en el Congreso. "Ya hemos visto que Page hablar sabe hacerlo", ha señalado, antes de reprochar que los ocho parlamentarios "siguen sosteniendo a Sánchez en Madrid".

Agudo ha presentado esta situación como una estrategia que, a su juicio, el presidente regional ya habría utilizado en otros conflictos políticos. "Esto no es nuevo, es el modus operandi de Emiliano García-Page. Lo vimos con la malversación, la amnistía, el cupo catalán y la ley del sí es sí", ha destacado.

También ha incorporado a sus críticas la posición mantenida por Page respecto a Ceuta. Según ha denunciado, mientras el presidente de Castilla-La Mancha realizó críticas públicas a Sánchez, en las Cortes regionales "censuraban el debate" y en el Congreso "los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha votaron con Sánchez".

Agudo también ha señalado que la eurodiputada socialista Cristina Maestre votó posteriormente en contra de la defensa de Ceuta en el Parlamento Europeo. "Es la campaña de titulares y engaños de Emiliano García-Page", ha concluido sobre este asunto.

"¿Para qué montan esta película?"

La portavoz parlamentaria del PP regional también ha puesto el foco en las declaraciones realizadas la semana pasada por la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, sobre la tramitación del nuevo modelo de financiación.

Padilla ha defendido que el Ejecutivo de Page trabaja para que el modelo se modifique o, directamente, no llegue a votarse. De hecho, ha asegurado que existe margen para que la propuesta no reúna los apoyos necesarios y que, por el momento, el Gobierno regional no ha planteado formalmente a los ocho diputados socialistas que rompan la disciplina de voto.

A partir de esas declaraciones, Agudo se ha preguntado: "¿Entonces para qué montan esta película?".

El PP considera que Page no debería esperar a que el proyecto llegue al Congreso para fijar su posición y reclama al presidente castellanomanchego que utilice desde ahora los ocho votos de los diputados socialistas de la región.

"Porque los votos de sus ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha siguen manteniendo a Sánchez, ocho votos que pueden acabar con la legislatura y provocar elecciones", ha asegurado Agudo.

"Si Page quiere impedir que Sánchez siga tomando decisiones perjudiciales para Castilla-La Mancha, que deje de sostener a Sánchez con sus 8 votos, porque los españoles quieren elecciones generales que dependen de Page", ha añadido.

Frenar el modelo

Las críticas del PP se producen mientras el Gobierno de Page mantiene abierta su estrategia para intentar frenar el modelo de financiación pactado entre Sánchez y ERC.

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha calificado la propuesta de "infumable" y ha defendido que el PSOE debe respetar sus principios de igualdad y solidaridad. También ha recordado que el 41º Congreso Federal del PSOE, celebrado en Sevilla en diciembre de 2024, estableció el compromiso de abordar la reforma mediante una negociación multilateral entre el Gobierno central y todas las comunidades autónomas.

El modelo recibió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el respaldo de Cataluña y Canarias, además del Ministerio de Hacienda, mientras Castilla-La Mancha y Asturias votaron en contra, al igual que las comunidades gobernadas por el PP.

En paralelo, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el presidente de las Cortes regionales y secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, han defendido que los diputados puedan votar en conciencia si la propuesta llega al Congreso en sus actuales términos. El PSOE regional también ha asegurado que seguirá trabajando para modificar el sistema o impedir su aprobación.

Por ahora, el Ejecutivo de Page mantiene como objetivo evitar que la reforma llegue a votarse o conseguir que sea modificada antes de ese momento, por lo que no ha realizado una petición formal a los ocho diputados para que rompan la disciplina.