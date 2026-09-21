Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha, en una atención a los medios de comunicación. PP CLM

Núñez reclama un "cambio de Gobierno" en Castilla-La Mancha al afirmar que la región es "más pobre que Bulgaria"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado este lunes que la región es actualmente "más pobre que Bulgaria" y ha situado la situación económica y social entre los motivos por lo que, a su juicio, es necesario abrir una nueva etapa política tanto en la comunidad autónoma como en España.

Núñez ha realizado estas declaraciones en Albacete, donde ha participado en el Solemne Acto de Apertura de Tribunales con motivo del inicio del Año Judicial en Castilla-La Mancha.

En su intervención, ha señalado que la tasa de pobreza en la región alcanza el 34 %, según los datos que ha manejado, y ha utilizado la comparación con Bulgaria para describir la situación económica de Castilla-La Mancha.

El dirigente 'popular' ha puesto también el foco en la evolución de los precios. Según ha afirmado, la inflación acumulada en Castilla-La Mancha durante los últimos diez años se sitúa en el 49,2 %, un incremento que, a su juicio, se refleja en el coste de la cesta de la compra y de llenar el depósito de gasolina.

Núñez ha vinculado estas cifras con la gestión de los gobiernos socialistas en Castilla-La Mancha y ha defendido que la región necesita un cambio de rumbo. "Por eso vamos a trabajar por un cambio de gobierno en España, por un cambio de gobierno en Castilla-La Mancha", ha afirmado.

Pide una "nueva etapa" en Castilla-La Mancha y España

Núñez ha defendido que tanto Castilla-La Mancha como España necesitan "abrir una nueva etapa", que, según su planteamiento, debe llegar mediante un cambio de Gobierno.

En el ámbito nacional, ha vuelto a reclamar respeto a la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial. Lo ha hecho antes de asistir al acto de apertura del Año Judicial y después de afirmar que, a su juicio, los gobiernos socialistas "atacan permanentemente la independencia del Poder Judicial".

También ha acusado al Ejecutivo de poner trabas al trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En concreto, ha denunciado que se ponen "tremendas dificultades" a la Policía y la Guardia Civil cuando, según su valoración, intentan desarrollar su trabajo para garantizar el orden y la convivencia.

Núñez ha responsabilizado tanto a quienes, según él, impulsan estas actuaciones desde el Gobierno como a quienes las respaldan con sus votos desde otras instituciones.

"Es fundamental que haya un cambio de gobierno si queremos que haya un cambio de rumbo en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma", ha defendido.

El presidente regional del PP también ha hecho referencia a la situación de Ceuta y ha afirmado que sus ciudadanos viven "en un sinvivir" y sin, a su juicio, las condiciones necesarias para una convivencia tranquila.

Agua, listas de espera y coste de vida

Junto a la evolución de los precios y los datos de pobreza que ha citado, el presidente regional del PP ha enumerado otros problemas que considera prioritarios para la comunidad autónoma.

Entre ellos ha mencionado los problemas de agua que afectan al campo y las listas de espera sanitarias, además de la situación económica de las familias.

"Hoy la cesta de la compra o llenar el depósito de gasolina está por las nubes", ha afirmado Núñez, antes de reclamar un cambio en las políticas que afectan al día a día de los ciudadanos.

El dirigente del PP ha defendido que estas cuestiones forman parte de un diagnóstico más amplio sobre la situación de Castilla-La Mancha y ha planteado las próximas elecciones autonómicas como la oportunidad para modificar el rumbo político de la región.