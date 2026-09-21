La Junta ayudará con 5,5 millones a empresarios, agricultores y ganaderos afectados por el incendio de La Mierla

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este lunes dos decretos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y de la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para conceder 5,5 millones a los afectados por el incendio forestal de La Mierla (Guadalajara).

En concreto, 3,5 millones se destinarán a empresarios afectados y 2 millones a agricultores y ganaderos dañados por ese y otros fuegos registrados en la región este verano.

El decreto de la Consejería de Economía detalla que las ayudas de este departamento ascienden a 3,5 millones y tienen como finalidad reforzar la liquidez y solvencia de las empresas enclavadas en las zonas afectadas.

Cada empresa beneficiaria recibirá una cuantía básica de 5.000 euros, más 1.000 euros por cada persona trabajadora a jornada completa, sin superar los 10.000 euros.

Asimismo, podrán recibir una cuantía complementaria los alojamientos turísticos o restaurantes en función del número de plazas o comensales. Pero la suma de la cuantía básica y la cuantía complementaria no podrá superar los 25.000 euros por empresa beneficiaria.

El plazo para solicitar estas ayudas es de un mes a contar desde este martes.

Explotaciones agrícolas y ganaderas

Por otro lado, se concederá de forma directa ayudas a las personas titulares de explotaciones agrarias en la región para paliar los daños producidos por determinados incendios forestales en zonas que han sido declaradas como gravemente afectadas por una emergencia de protección civil.

Las zonas afectadas son la de los incendios de La Mierla (Guadalajara), Almorox (Toledo), Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real), Serlas (Guadalajara) y Retuerta del Bullaque (Ciudad Real).

El objetivo es paliar los daños derivados de los incendios y garantizar la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Estas ayudas, que tienen un plazo de solicitud de diez días hábiles a contar desde este martes, no podrán superar los 60.000 euros por persona beneficiaria.

El cálculo se realiza teniendo en cuenta el coste unitario por cada hectárea de cultivo perdida, cereales sin cosechar, hortícolas o leñosos afectados; además de por cada cabeza de ganado perdida, muerta o sacrificada.

También se darán ayudas para compensar los daños derivados de la pérdida o inutilización de pastos como consecuencia del incendio en explotaciones ganaderas de carne en extensivo. Se subvencionará el coste de la alimentación animal del 1 de octubre de 2026 hasta el 31 de marzo del 2027.