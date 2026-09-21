CCOO Castilla-La Mancha lleva a los tribunales a Geacam y reclama hasta 10.000 euros para sus interinos

Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha ha anunciado este lunes que llevará ante los tribunales la situación contractual de los trabajadores interinos de Geacam que acumulan más de tres años de antigüedad. Lo harán presentando reclamaciones ante los juzgados de lo Social de las cinco provincias para exigir las indemnizaciones correspondientes a los daños morales derivados de su temporalidad. El anuncio se produce en una situación en la que la empresa está transformando contratos indefinidos en fijos discontinuos.

Durante la rueda de prensa el sindicato ha cargado contra la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha lanzado un mensaje al presidente autonómico: "Como consejo al señor Page: el año que viene hay elecciones y mintiendo las patas son muy cortas".

Sin haber finalizado aún la temporada alta y extrema de incendios en Castilla-La Mancha, los recortes, aseguran, empiezan a notarse. El pasado 8 de septiembre, desde la Consejería de Desarrollo Sostenible se inició una "transformación de contratos".

Según Manuel Amores, secretario general de la Sección Sindical Regional de CCOO de Industria en Geacam, los "contratos indefinidos los están transformando en contratos de fijos discontinuos".

Desde CCOO han explicado que aplicando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, "los trabajadores de las empresas públicas tienen derecho a una reclamación por daños morales cuando llevan más de tres años trabajando de interinos".

El sindicato pretende aplicar esta medida en Geacam —Empresa Pública de Gestión Ambiental—, pues aseguran que "casi el 90 % de los compañeros que son interinos tienen una antigüedad superior a tres años".

Amores ha detallado que en España "ya hay aproximadamente 30 sentencias que dicen que los trabajadores con más de tres años de interinidad tienen derecho a una indemnización por daños morales que están cuantificadas entre 1.000 y 10.000 euros por persona". En este sentido, las mejoras de los contratos también se contemplan y las están llevando a cabo a través de Inspección de Trabajo.

En 2011 los bomberos forestales de la región consiguieron contratos indefinidos, sin embargo, ahora "los fijos discontinuos hemos retrocedido 40 años", lamentan mientras lanzan un mensaje a la consejera: "Si alguien la está asesorando, que sepa que la está asesorando mal”. Además, alertan que están “transformando contratos con el peligro que esto tiene para el medioambiente y el personal".

"Estamos dispuestos a negociar con la empresa para que la indemnización se haga cuanto antes", afirman. Para ellos, la respuesta a esta reclamación sería positiva si "a los fijos discontinuos los hacen indefinidos". Sin embargo, la réplica por parte de Geacam ha sido la de siempre: "La empresa ha contestado que no tiene otra opción con los contratos porque Hacienda les limita", afirman.

En esta línea, los delegados denuncian que el 18 de septiembre ya había retenes que "empezaron a desactivar" y que desde la empresa está habiendo un incumplimiento de convenio al asegurar que "la empresa sigue sin reconocer los descansos como debería".

A estas medidas, se suman las que están por llegar: el próximo 25 de septiembre la plantilla activa de las torres de vigilancia se reducirá al 20 % y se reducirá el 33 % de todos los medios.

Los bomberos consideran que su "obligación es denunciar estos recortes" porque quien "los paga es el medio ambiente y nuestros compañeros, los bomberos forestales". En estos momentos, "solamente el 76 % de los medios terrestres están activados a pesar de que estamos en periodo alto de incendios terrestres".

Con 672 vacantes sin cubrir y 500 interinos, reclaman que "se cubran todas las vacantes para que todos los servicios vayan completos". Los bomberos han explicado que tras la jubilación de compañeros, "no se están sustituyendo con contratos indefinidos" sino como fijos discontinuos porque, según el delegado de comisiones en Guadalajara, Iñaki Blanco, "sólo aplican la tasa de reposición a lo que se ha perdido el año pasado".

Asimismo, aseguran que no entienden cómo estos trabajadores "no se quedan todo el año haciendo campaña de prevención" si tan importante "es la prevención como dicen".

Tras el verano, quedarán "ocho personas activadas" en las provincias: "Si pasa algo, que nos diga la consejera qué se puede hacer con dos personas por turno", indican mientras exponen que desde 2008 "han perdido más de 640 puestos de trabajo" y que la Consejería no tiene la intención de revertir esta situación.

Una vez más, estos delegados sindicales aseguran que deberían sentarse "en una mesa con la consejera que en tres años y medio no hemos tenido la suerte de poder hacer".

"Le trasladaríamos que la campaña de alto y extremos estén completos al 100 % en periodo alto y extremos de incendios, que todas las unidades vayan completas y se cubran las vacantes del dispositivo".

El delegado de CCOO en Cuenca ha aprovechado su intervención para denunciar "la falta de compromiso de la consejera con la población rural".