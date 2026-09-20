El PSOE de Castilla-La Mancha pide a Ferraz que cumpla el acuerdo sobre financiación firmado en el Congreso de Sevilla

El proyecto de ley de financiación aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que recoge un régimen para Cataluña basado en la ordinalidad sigue en el centro de la agenda política de Castilla-La Mancha. Este domingo ha sido el diputado del PSOE en las Cortes regionales, Álvaro Toconar, quien ha pedido a Ferraz que el partido cumpla el documento acordado en el último Congreso Federal, celebrado en Sevilla en noviembre de 2024 y en el que se recogía que "no podía haber una financiación autonómica a medida de ningún territorio".

Toconar, en declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Efe este domingo durante una participación en las fiestas patronales de Bargas (Toledo), ha incidido en que este documento recogía que tenía que ser una "financiación justa para todos que pusiera en el foco las necesidades de los ciudadanos y el blindaje de los servicios públicos, pero siempre desde una visión conjunta de país".

"Nadie que se considere socialista puede estar de acuerdo con una financiación que genera privilegios para unos ciudadanos en detrimento de otros, por una cuestión de haber nacido en un sitio o haber nacido en otro", ha reprochado Toconar.

Precisamente, este domingo EL ESPAÑOL publica una encuesta en la que la mayoría de votantes del PSOE de Castilla-La Mancha preguntados son partidarios de que los ocho diputados regionales que el partido tiene en el hemiciclo se opongan si esta ley llega a ser votada en la Cámara Baja.

A este respecto, Toconar ha agregado que "no puede ser que España tenga una financiación precisamente a costa del conjunto de los españoles para beneficiar a unos poquitos".

Mensajes al PP

Por otro lado, Toconar también ha comentado otros asuntos de la actualidad regional, como el inicio del curso académico en la Universidad de Castilla-La Mancha, de forma que ha subrayado que el actual Ejecutivo autonómico invertirá en 2027 un total de 357 millones en la UCLM, "exactamente lo mismo" que invirtió el PP en cuatro años de gobierno en la universidad pública castellanomanchega.

Del mismo modo, ha denunciado "el silencio una vez más" del presidente del PP regional, Paco Núñez, a raíz de los audios de la expresidenta de la comunidad autónoma, María Dolores de Cospedal, y el excomisario José Manuel Villarejo sobre la trama Kitchen y en materia de agua.

"Núñez guarda silencio cuando se ataca a la región en materia de agua porque es la condición que le pone Tellado -actual secretario general del PP- para seguir siendo el candidato del Partido Popular en Castilla La Mancha", ha finalizado.