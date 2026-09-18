La criminalidad sube un 7 % en Castilla-La Mancha en el primer semestre del año: se disparan los robos de coches

La criminalidad ha subido en Castilla-La Mancha un 7 % en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo de 2025, con un fuerte aumento de los robos de vehículos y de los delitos de lesiones. El dato sitúa a la comunidad como la tercera donde más ha aumento la delincuencia.

Según el balance de criminalidad publicado por el Ministerio de Interior este jueves, la comunidad ha registrado 45.010 en los primeros seis meses de 2026, un total de 2.954 delitos más que en el año anterior.

La criminalidad convencional ha experimentado un fuerte repunte del 8,8 %, alcanzando 35.127 delitos frente a los 32.298 registrados en el mismo periodo de 2025.

Los mayores incrementos se han producido en los homicidios dolosos y asesinatos consumados, pasando de cuatro a seis (+50 %); los delitos de lesiones, pasando de 628 a 746 (+18,8); y las sustracciones de vehículos, pasando de 350 a 412 (+17,7).

Aunque ha aumentado, la cibercriminalidad tan solo ha subido un 1,3 % interanual en el primer semestre, con un total de 9.883 delitos cometidos por el medio ciber, 125 más.

Las estafas informáticas han experimentado una subida del 2,5 %, pasando de 8.415 a 8.625; pero el resto de ciberdelitos han bajado un 6,3 %, pasando de 1.343 a 1.258.

Por provincias

Los datos del Ministerio reflejan un importante aumento de los delitos en las provincias de Albacete y Toledo.

En Albacete los delitos se han incrementado un 11,8 % de enero a junio de 2026 con respecto al año anterior, pasando de 7.555 a 8.447. Los homicidios han pasado de 1 a 2 (+100 %); mientras que los delitos de lesiones han pasado de 76 a 107 (+40,8 %); las agresiones sexuales de 13 a 18 (+38,5 %); y las sustracciones de vehículos de 47 a 88 (+87,2 %).

El segundo mayor incremento lo registra la provincia de Toledo, pasando de 17.194 a 18.903, un 9,9 % más en un año. En la provincia toledana, el dato más preocupante lo refleja el incremento de agresiones sexuales con penetración, pasando de 14 a 31 (+121,4 %).

Por su parte, la criminalidad en Ciudad Real ha aumento un 3,6 %, con 8.126 delitos frente a los 7.840 de 2025. Las sustracciones de vehículos también se convierten aquí en el delito que más ha crecido, pasando de 36 a 47 (+30,6 %).

Guadalajara ha experimentado un incremento delictivo del 0,9 %, con 6.042 delitos en el primer trimestre de 2025 y 6.099 en el primer trimestre de 2026. Aquí, los mayores incrementos se dan en los robos con violencia, que pasan de 43 a 66 (+53,5 %); y el tráfico de drogas, que pasa de 28 delitos a 64 (+128,6 %).

Por último, Cuenca en la provincia donde menos han aumentado los delitos, registrándose 3.435 frente a los 3.425 del año anterior, un 0,3 % más. También en esta provincia llama la atención el incremento de robos de vehículos, pasando de 8 a 15 (+87 %).

Datos nacionales Ministerio del Interior

En cuanto al conjunto de España, la criminalidad ha subido un 0,5 % en el primer semestre de este año respecto a los seis primeros meses de 2025, con un aumento de los secuestros, los delitos graves de lesiones y las riñas, frente a las reducciones de los robos con fuerza en domicilios y establecimientos y los hurtos.

En total, el Ministerio del Interior cifra en 1.217.476 el número de delitos registrados por las fuerzas de seguridad entre enero y junio.

De la cifra, 971.540 delitos (79,8 %) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional, mientras que 245.936 infracciones fueron ciberdelitos (20,2 %).

Por comunidades, Aragón (+8,8 %) es la autonomía donde más han aumentado los delitos en el primer semestre de 2026, seguida por Islas Baleares (+7,9 %) y Castilla-La Mancha (+7 %).

Cataluña (-7,4 %) es donde más bajan, seguida de Ceuta (-1,7 %) y Andalucía (-0,7 %).