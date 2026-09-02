Page apoya a Ceuta junto a una foto con el Rey tras la polémica entrevista de Sánchez: "Estamos orgullosos de vosotros"

Emiliano García-Page ha enviado este miércoles 2 de septiembre, Día de Ceuta, un mensaje institucional de "profundo cariño" a los ceutíes tras la invasión sufrida a finales de julio y ha defendido que la ciudad autónoma es España "de forma obvia, elemental".

El presidente de Castilla-La Mancha lo ha hecho a través de un vídeo, grabado en el toledano Palacio de Fuensalida, en el que aparece junto a una fotografía en la que posa junto al Rey Felipe VI.

Un guiño que cobra especial relieve después de la polémica desatada por Pedro Sánchez en la Cadena SER al afirmar, con un dato falso, que el monarca "lleva reinando más de 20 años" sin visitar Ceuta.

La controversia se originó el lunes, durante una entrevista del presidente del Gobierno en la Cadena SER. Sánchez anunció que Felipe VI visitará las ciudades autónomas "cuando se den las condiciones" y defendió que existen "argumentos y razones más que de sobra" para que ese viaje se produzca.

Sin embargo, al justificarlo, afirmó que el Rey "lleva reinando más de 20 años" y que no había acudido a Ceuta ni Melilla en ese periodo. El dato es incorrecto. Felipe VI fue proclamado Rey el 19 de junio de 2014, por lo que lleva algo más de doce años en el trono.

Los cerca de 20 años se refieren, en realidad, al tiempo transcurrido desde la última visita de un monarca a Ceuta y Melilla: la realizaron Juan Carlos I y la Reina Sofía en noviembre de 2007.

Aunque la portavoz del Gobierno, la ministra Elma Saiz, ha negado que las palabras de Sánchez fueran un "reproche" al Rey, el entorno de Page llegó a calificar la entrevista de "desastrosa", "muy mal preparada" e "impropia" de un presidente.

Mensaje de Emiliano García-Page apoyando a Ceuta

En ese contexto, Page ha querido trasladar a Ceuta un apoyo institucional desde Toledo. "En un día tan especial, en vuestro día, en el Día de Ceuta, quería mandar un mensaje enorme, de profundo cariño a todos los ceutíes, a todos los caballas, a su presidente, a las instituciones", afirma en el vídeo difundido este miércoles.

El presidente castellanomanchego destaca la respuesta que está dando la ciudad autónoma ante la crisis de las últimas semanas. A su juicio, los ceutíes están ofreciendo "un ejemplo de convivencia" y de "mucha templanza".

"Yo no voy a perder un minuto de tiempo en insistir en reivindicar que Ceuta o que Melilla son España. El simple hecho de tener que insistir es como si hubiera alguna duda. Es algo obvio, elemental", sostiene.

El presidente castellanomanchego utiliza además la historia de Toledo para reforzar su mensaje. "Os estoy mandando un mensaje desde Toledo, que fue capital visigoda. Ya se entendía que Ceuta y Melilla pertenecían a la Hispania visigoda y así lo atestigua la historia", señala.

Page añade que "ya antes los romanos también lo consideraban parte de la España transfronteriza", en referencia a los vínculos históricos entre Ceuta y la península.

Profunda admiración

El dirigente socialista afirma que el sentido de su mensaje va más allá de la pertenencia territorial. "Lo verdaderamente importante no solo es mostrar hoy que todos estamos con Ceuta, con los ceutíes, con todos sus habitantes", señala antes de trasladar su "profunda admiración" por la reacción de la ciudad.

"Me gustaría más que eso, transmitiros que nos sentimos orgullosos y además que hay una profunda admiración a cuál está siendo el comportamiento firme, moderado", manifiesta.

El presidente regional concluye con una apelación al conjunto del país: "No en defensa de Ceuta, en defensa de todos, en defensa de España".

"Feliz día a todos. No se va a quedar en un día. Estaremos ahí, pendientes y todo lo que necesitéis", termina Page.

Feliz Día de Ceuta a todos los ceutíes, a todas las ceutíes.



Hoy quiero felicitaros y enviaros todo el cariño y solidaridad, el mío y el de Castilla-La Mancha.



Un fuerte abrazo. pic.twitter.com/Tpw94d4mMH — Emiliano García-Page (@garciapage) September 2, 2026

Page ha trasladado también su respaldo a través de X, donde ha deseado un feliz Día de Ceuta y ha enviado "todo el cariño y solidaridad" suyo y de Castilla-La Mancha, además de "un fuerte abrazo", a los ceutíes.

El gesto llega en plena discusión política sobre la respuesta institucional a la crisis migratoria y sobre la relación con Marruecos. Page calificó recientemente de "invasión" la entrada masiva de migrantes en Ceuta, reclamó el retorno a Marruecos de quienes hubieran accedido ilegalmente y consideró que la situación debía abordarse como un problema de seguridad nacional.

En Castilla-La Mancha, el PP de Paco Núñez ha acusado al Ejecutivo regional de no respaldar suficientemente las movilizaciones convocadas este miércoles por Ceuta. El PSOE ha rechazado esas críticas y ha defendido que su solidaridad con la ciudad autónoma es "firme e incuestionable".